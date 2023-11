La alianza del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con Israel se mantiene inamovible y el mandatario ha defendido con vehemencia en una rueda de prensa tras su encuentro con Xi Jinping este miércoles la operación militar en la que los israelíes han entrado en el hospital Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, una acción que ha generado críticas internacionales.

Aunque las acusaciones israelís de que Hamás estuviera usando el hospital como cuartel de operaciones han planteado dudas, Biden les ha dado plena validez, asegurando que bajo el hospital estaban esos cuarteles, municiones y otro material. Ha asegurado que eso constituye un “crimen de guerra en primer lugar” y ha dicho tener “sospechas” de que lo mismo pasa “en otros hospitales”.

Biden ha declarado también que EEUU habló con Israel de “la necesidad de ser extremadamente cuidadosos”, pero ha defendido que la operación es diferente a “bombardeos masivos e indiscriminados” y ha asegurado que Israel tomó precauciones para limitar víctimas civiles en la incursión.

“Hamás ha dicho públicamente que planean atacar Israel otra vez, como hicieron antes”, ha dicho Biden, que al mencionar atrocidades cometidas el 7 de octubre ha incluido la mención a una no confirmada: la de “niños decapitados”. “La idea de que van a parar y no hacer nada no es realista”, ha asegurado también el mandatario. Este ha usado un tono mucho más contundente que el que empieza a prodigarse entre altos cargos de su Administración, que ponen más énfasis en la necesidad de reducir víctimas civiles y paliar la crisis humanitaria.Y sus palabras han llegado horas después de que EEUU se abstuviera en una votación del Consejo de Seguridad de la ONU permitiendo que saliera adelante una resolución que llama a "pausas humanitarias prolongadas" y al establecimiento de corredores para la entrega de ayuda.

Los dos estados y un posible pacto de rehenes

Al ser preguntado por esa crisis humanitaria y por los más de 11.000 muertos en Palestina y sobre si se pone algún límite respecto a cuánto tiempo podrá seguir apoyando a Israel Biden ha respondido que no sabe cuánto tiempo puede alargarse el conflicto pero ha opinado que “no acabará hasta que haya una solución de dos estados”. “Les he dejado claro a los israelís que creo que es un gran error que piensen que van a ocupar Gaza y mantener Gaza, no creo que eso funcione”, ha asegurado también.

El mandatario ha sugerido que es inminente un acuerdo para la liberación de rehenes. Sus palabras diciendo que ha estado negociando con Qatar y que Israel realizará una “pausa” apuntalan informaciones que sugieren que Hamás habría acordado liberar al menos a 50 mujeres y niños a cambio de una interrupción de entre tres y cinco días de los ataques, más ayuda humanitaria para Gaza y la liberación de mujeres y niños que están en prisión israelís.

Ante la incomodidad evidente por sus declaraciones de su secretario de Estado, Antony Blinken, presente en la rueda de prensa, Biden ha dado marcha atrás, ha dicho que no quería entrar en detalles y ha acabado solo diciendo que está “moderadamente confiado” en que se producirá la liberación