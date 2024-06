El Gobierno asegura que la visita de Milei con encuentro con Ayuso es "privada y sin agenda oficial"

Hace unas semanas, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, rechazaba dar detalles sobre si iba a facilitar la segunda visita de Javier Milei a España, a pesar del choque diplomático que lanzó Madrid en respuesta a los insultos del presidente argentino a Pedro Sánchez. ¿Iba a permitirle aterrizar su avión presidencial en la base aérea de Torrejón? ¿Le facilitaría los trámites necesarios de seguridad y protocolo? El jefe de la diplomacia dijo que no podía hablar de una visita que no sabía qué carácter iba a tener, si oficial o privada.

Al presidente argentino se le han dado finalmente las mismas facilidades que en su primer viaje: el Boeing oficial ARG-1 aterriza en Torrejón, se ha concedido permiso de portar armas a sus escoltas y se han llevado a cabo las gestiones para dotarle de seguridad, según ha confirmado el Ministerio de Interior a este diario.

Entonces, ¿es una visita oficial o privada? "Sin duda se trata de una visita privada. No hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora en esa visita", ha dicho este viernes el ministro Albares. No ha querido responder directamente a si su Ministerio rechazó la solicitud argentina de un encuentro de Milei con el rey Felipe VI. Pero lo ha apuntado de forma indirecta: "España sólo tiene una política exterior y hoy la política exterior de España está total y exclusivamente centrada en nuestros amigos cataríes".

El ministro ha hecho estas declaraciones junto a su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, con el que ha celebrado en Madrid eI primer Diálogo Estratégico. El ministro catarí acudirá luego a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Comunidad de Madrid confirmó este jueves que la presidenta Isabel Díaz Ayuso iba a recibir al presidente ultraliberal argentino para entregarle la Medalla Internacional. Sin embargo, no avisó al Ministerio de Exteriores, como se pide en la Ley de Acción Exterior, aprobada por el PP en 2014.

La cita transcurre en medio del peor conflicto diplomático con el país iberoamericano en décadas. Albares ordenó "retirar definitivamente" a la embajadora en Buenos Aires, como represalia por los insultos del mandatario argentino durante un encuentro con líderes de ultraderecha en Madrid organizado por Vox. Entonces, Milei dijo que Sánchez estaba "atornillado" a la silla y su mujer, Begoña Gómez, es "corrupta".

La recepción de Ayuso ha descolocado al Partido Popular, informan Paloma Esteban y Elena Marín. Alberto Núñez Feijóo había tratado de mantener el equilibrio y afeó tanto las palabras de Milei como el comportamiento de Sánchez. La visita del argentino, en pleno choque diplomático con España y mientras Génova negocia el pacto del CGPJ, genera muchas dudas en las filas populares, hasta el punto de que algunos dirigentes apuntan a que puede ser "perjudicial". La decisión ha sorprendido a Vox, el gran socio del argentino y cuya rivalidad con la líder madrileña es total precisamente por el éxito que tiene entre sus votantes. Ayuso arrebata así una de las grandes banderas de los ultras.

Milei celebra el encuentro con Ayuso esta tarde a las 19:00 en Madrid. Luego acudirá a una cena en el centro de pensamiento liberal Juan de Mariana, donde se le entregará otro premio. Va a recibir galardones de otros institutos liberales durante el resto de su gira en Alemania y República Checa este fin de semana. La visita a Alemania se ha visto trastocada por la defensa que el Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz ha hecho de Pedro Sánchez. Finalmente no habrá ni recepción con honores militares ni rueda de prensa conjunta, aunque el presidente argentino sí se verá con el canciller en un "encuentro de trabajo", confirman fuentes diplomáticas germanas.