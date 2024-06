La UE lanza un mensaje conciliador a Meloni: "No hay Europa sin Italia", dice el polaco Donald Tusk

El acuerdo sobre el reparto de altos cargos de la nueva cúpula europea llega precocinado a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se celebra este jueves y viernes en Bruselas, aunque con una gran incógnita: el papel que jugará la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, indignada por ser excluida del pacto entre populares, socialdemócratas y liberales que encumbra a la alemana Ursula von der Leyen (Comisión Europea), al portugués António Costa (Consejo Europeo) y la estonia Kaja Kallas (Alto Representante para la política exterior), además de a la maltesa Roberta Metsola (Parlamento Europeo) y que ha llegado a la sede del Consejo Europeo sin hablar ante la prensa. “No hay Europa sin Italia y no hay decisión sin Meloni”, ha reconocido el conservador polaco, Donald Tusk.

De momento, además de Italia tampoco han respaldado el pacto cerrado por los seis negociadores de las tres familias políticas, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Un desacuerdo que de confirmarse abriría una brecha entre los Veintisiete, aunque no tendría consecuencias prácticas ya que basta una mayoría cualificada para dar el aval y cuadrar el puzzle institucional y la aritmética es favorable a las tres familias de la ‘gran coalición’. Además, hay precedentes de mandatarios que no fueron elegidos por unanimidad. Es el caso del conservador luxemburgués Jean Claude Juncker que, en 2014, fue elegido con recibió el voto en contra del húngaro Viktor Orbán y del británico David Cameron.

La intención de los líderes europeos sigue siendo lograr un acuerdo lo más inclusivo y con el mayor consenso posible. “Quiero dejar una cosa clara. Nadie respeta a la primera ministra (Giorgia) Meloni e Italia más que yo. Creo que ha habido un malentendido porque a veces necesitamos plataformas políticas específicas para facilitar el proceso, pero la decisión final corresponde a Meloni y al resto de líderes durante la cumbre”, ha dicho el polaco Tusk.

Mensaje tranquilizador

El ex presidente del Consejo Europeo durante cinco años y muñidor del pacto por parte de la familia conservadora ha justificado el movimiento de las tres grandes familias, que dejó fuera a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Meloni y el checo Petr Fiala, en la necesidad de “facilitar” la decisión y preparar una posición común entre los líderes. Pero “no hay Europa sin Italia y no hay decisión sin la primera ministra Meloni. Es obvio”, ha dicho Tusk, intentando lanzar un mensaje tranquilizador hacia Roma para intentar sumar a una Meloni que no ha hecho declaraciones a su llegada. Y lo mismo el alemán Olaf Scholz. "Esta es solo una posición. Lo debatiremos con detenimiento y equidad. Los 27 son igualmente importantes. También es importante para mí, pero hemos facilitado la toma de una decisión porque el Consejo Europeo y los Estados miembros también deben hacer inteligentemente una sugerencia que pueda contar con una mayoría en el Parlamento", ha añadido el canciller alemán.

Intentar sumar a Meloni a bordo de la mayoría -o al menos lograr que se abstenga y no se oponga- no significa, sin embargo, renegar del acuerdo cerrado a principios de semanas por los seis negociadores --Olaf Scholz, Pedro Sánchez, Donald Tusk, Kyriakos Mitsotakis, Emmanuel Macron y Mark Rutte-- durante una reunión telemática cuyo resultado intentaron explicar por teléfono directamente a Meloni aunque sin éxito. Este jueves todos los líderes europeos de las tres familias que hablado a la llegada a la cumbre han cerrado este jueves filas con el acuerdo que debe refrendarse por mayoría cualificada forzada y ser validado además por el pleno del Parlamento Europeo en el caso de von der Leyen que tendrá que lograr el apoyo de 361 de los 720 eurodiputados.

Orbán contraataca

No ha sido el caso del húngaro Viktor Orbán que hace meses ya anticipó su voto en contra de von der leyen. "La inclusividad es lo importante. La división entre derecha e izquierda no es buena. No se basa en los méritos de la elección. Si fuera por méritos en la elección sería PPE, Socialistas y ECR, que es el tercero, pero está Renew (liberales) lo que es una evidencia clara de que es un acuerdo partidista. Es una vergüenza", ha arremetido el primer ministro de Hungría criticando un pacto para repartir los cargos que no refleja en su opinión el resultado de las elecciones.