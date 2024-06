La extrema derecha ganaría las elecciones legislativas en Francia y las izquierdas superarían a Macron

La extrema derecha francesa habría conseguido una histórica victoria en la primera vuelta de las elecciones legislativas y se jugaría el control de la Asamblea Nacional con la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular el próximo domingo, 7 de julio. Los sondeos a pie de urna otorgan el triunfo a Agrupación Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, con el 34% de los votos, seguido de la coalición progresista con el 28%, lo que relegaría a la tercera posición a Ensamble, la candidatura que lidera el partido del presidente Emmanuel Macron, que se hundiría hasta el 20%.

Si el escrutinio confirma estos resultados, la ultraderecha y las izquierdas serían las dos fuerzas que se disputarían la mayoría de los 577 escaños de la Asamblea Nacional en la segunda vuelta, en la que el partido que gana en cada circunscripción se lleva el diputado. No obstante, la coalición macronista podría aspirar a hacerse con bastantes asientos porque superaría el 12,5% de los votos necesario para pasar el corte en cada circunscripción. La mayoría absoluta está fijada en los 289 diputados

Para inclinar la balanza definitiva, el próximo domingo, serán determinantes las estrategias que siga cada partido de cara a la segunda vuelta. Por ejemplo, los integrantes de la coalición de izquierdas ya han anticipado que pedirán el voto para el candidato que tenga más posibilidades de impedir la elección de los candidatos de Le Pen o sus aliados.

Una de las incógnitas es qué reacción tendrá Macron y su coalición si se confirma este mal resultado en una jornada electoral que ha tenido una movilización histórica por parte de los casi 50 millones de franceses que estaban llamados a las urnas. A las 17.00 horas, la participación era del 59,39%, casi 20 puntos más que en las legislativas de 2022, lo que significa que el dato definitivo puede ser de los mejores porcentajes desde 1986.

Distintos sondeos estiman una participación durante esta primera vuelta de entre el 67,5% y el 69,7%, frente al 47,5% de los comicios de 2022.

En esta primera parte de los comicios legislativos salen elegidos aquellos candidatos que consiguen más del 50% de los votos en su circunscripción, siempre que eso represente al menos el 25% de los inscritos en el censo. Si nadie obtiene la elección en la primera vuelta, pasan a la segunda los dos primeros y eventualmente el tercer o el cuarto candidatos, a condición de que éstos reciban un número de sufragios equivalente a como mínimo el 12,5% de los electores.

Posible mayoría absoluta de la extrema derecha

En la configuración que vislumbran las encuestas, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen es el claro favorito para la victoria y en algunos escenarios planteados por los institutos de sondeos podría conseguir una mayoría absoluta, es decir al menos 289 diputados.

El candidato de la formación ultraderechista es Jordan Bardella, de 28 años, con un programa que busca limitar la inmigración, imponer la "autoridad" en la escuela y reducir la factura eléctrica de los hogares. Las últimas encuestas, publicadas antes del cierre de la campaña, el sábado a medianoche, daban a Bardella en torno al 34%-37% de los votos en la segunda vuelta.

En segunda posición, con un 28-30%, quedaría el nuevo Frente Popular, que es la nueva coalición de los partidos de izquierda -La Francia Insumisa (LFI), el Partido Socialista (PS), los Ecologistas y el Partido Comunista Francés (PCF). Minetras que en tercera posición se situaría el bloque de la mayoría saliente del Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, se tendría que conformar con alrededor del 20% de las papeletas.

Las consecuencias para Macron

En estas elecciones no se decide el futuro de Macron, al menos no de forma directa. En Francia, el presidente no sale de la mayoría parlamentaria sino de unas elecciones presidenciales que no se esperan hasta 2027. Pero sí que el resultado de estos comicios puede complicar mucho los años que le quedan al actual presidente de la República de Francia.

Además de legislar, la Asamblea -formada por 577 escaños adjudicados por cinco años renovables sin límite de mandatos- puede exigir respuestas al Gobierno y proponer una moción de censura al presidente, una amenaza real para Macron, ya que para poner en marcha esta medida solo hace falta el apoyo de una décima parte de la Asamblea: 58 votos.