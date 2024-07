"Yolanda Díaz llamó a la destrucción de Israel"

Tal Itzhakov llegó a España dos semanas antes de los ataques del 7-0. Como portavoz de la Embajada de Israel ha vivido un choque sin precedentes entre su país y el Gobierno español, que incluyó la llamada a consultas de la embajadora Rodica Radian-Gordon después de que Pedro Sánchez anunciase el reconocimiento del Estado Palestino. Todo ello en un intrincado entorno diplomático, en el que el grueso de las organizaciones internacionales y decenas de países denuncian las consecuencias para los civiles de la ofensiva israelí en Gaza mientras la Corte Penal Internacional pide arrestar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al líder de Hamás, Yahya Sinwar, por crímenes de guerra y contra la humanidad. En este contexto, Itzhakov visitó este miércoles la redacción de EL CORREO GALLEGO para abordar en esta entrevista el futuro de la Franja, las relaciones de su país con España y las consecuencias humanitarias de la ofensiva (37.950 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza).

Los ataques del 7-O fueron el 11-S de Israel. La sociedad israelí, que tanto confiaba en sus fuerzas de seguridad, quedó traumatizada por lo inesperado del ataque, su extrema crueldad y la cifra de víctimas (más de 1.200 personas). Nueve meses después de los ataques de Hamás, ¿cómo es el ambiente social en su país? ¿Cuándo se depurarán responsabilidades?

La sociedad israelí está muy traumatizada. Lo definiría como un trauma nacional de una magnitud difícil de explicar. Creo que lo vamos a ver también en el futuro, tanto en forma de síndrome de estrés postraumático como en el sentimiento de inseguridad. Desde el 7 de octubre mi madre cierra con llave las puertas de nuestra casa aunque haya personas dentro. Sentimos que cualquiera puede infiltrarse en tu casa y secuestrarte. Los ataques de Hamás marcaron un antes y un después en todos los sentidos, tanto por las víctimas civiles como por la gravedad de los hechos: secuestraron, asesinaron, quemaron, violaron... El abuso sexual fue utilizado como arma de guerra. Y, desafortunadamente, hay un silencio tremendo en la comunidad internacional sobre la violencia sexual que utilizó Hamás. Todavía estamos descubriendo muchas cosas. Muchas de las mujeres violadas fueron asesinadas y ya no están aquí para contar su historia. Hay un documental, Screams Before Silence, que rescata testimonios de las víctimas y de las secuestradas que han sido liberadas.

En cuanto a las responsabilidades por el ataque, es obvio que hubo fallos (de seguridad). De hecho, ya se han asumido responsabilidades en el Ejército. Lógicamente, hay muchas más preguntas que respuestas. Lo que vimos en el 7-O marca otra dimensión, todavía no somos conscientes de sus implicaciones para Oriente Próximo y para el mundo libre. Habrá un comité de investigación; dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel ya ha empezado con los trámites. Más de allá de sus resultados, tenemos que analizar muy bien qué sucedió.

El grueso de las principales instituciones internacionales, ONG de derechos humanos y decenas de países denuncian las consecuencias para los civiles de la ofensiva. Incluso los grandes aliados de Israel como Alemania o EEUU han pedido contención. ¿Se siente Israel más aislado que nunca? ¿Qué le dirías a un español que piensa que el 7-O es la consecuencia de décadas de ocupación en Cisjordania?

Lo primero, quiero pensar que ninguna persona que comparta los valores del mundo libre pueda justificar el terrorismo y la masacre que cometió Hamás. Nadie puede justificar el secuestro de un niño o que le amputen los pechos a una mujer y después sigan violándola, incluso cuando ya está muerta. Espero que ninguna persona pueda respaldar hechos como esos. A lo largo de los años, Israel ha intentado en numerosas ocasiones llegar a un acuerdo de paz (con los palestinos). En los últimos años hemos logrado crear una nueva realidad en Oriente Próximo, hemos conseguido acuerdos de normalización de paz con Marruecos y otros países árabes. También hemos emprendido muchos intentos con los palestinos, como cuando nos retiramos unilateralmente de Gaza en 2005. La Franja podría ser hoy una historia de éxito pero lo que sucedió es que Hamás se hizo con el control. Desde entonces ha construido toda esa infraestructura terrorista en lugar de ocuparse del bienestar de los gazatíes.

Israel lo dijo desde el primer momento: nuestra guerra es contra Hamás, no contra los civiles no involucrados (en el 7-O). Tenemos claro que ese es nuestro gran reto. No solo combatimos sobre el terreno, también luchamos en la guerra del relato y la guerra de la información porque Israel se está enfrentando con una organización terrorista que difunde propaganda en redes sociales o medios de comunicación. El mejor ejemplo fue la famosa historia del ataque contra un hospital en el que hubo cientos de muertos y del que fue responsable la Yihad Islámica. La opinión pública se basa muchas veces en la información que transmite Hamás, que actúa con una ecuación muy clara: generar apoyo internacional provocando el mayor sufrimiento civil en Gaza. Eso no elimina bajo ningún concepto la responsabilidad de Israel y su compromiso con el Derecho Internacional. Analizamos cada objetivo, evaluamos si cada acción se ajusta al Derecho Internacional y se cancelan operaciones en tiempo real. También hacemos todo lo que está en nuestra mano para facilitar la entrada de ayuda humanitaria.

Aceptemos que Hamás manipula las cifras de víctimas civiles... ¿Qué ha sucedido entonces? ¿Cómo se explica la derrota diplomática de Israel para que el mundo se haya posicionado en su contra por esta ofensiva?

Creo que, en general, el mundo libre entiende que la guerra de Israel es contra Hamás. Y que no es solo una guerra israelí, sino que implica a todos los países democráticos que comparten valores comunes con el Estado de Israel. En cuanto al tema de la imagen internacional, creo que hay varios componentes y que hay que tomar con mucha precaución los datos que facilita Hamás porque sabemos que nuestro Ejército ha eliminado a por lo menos 14.000 terroristas y eso no aparece en la información que está dando Hamás, ¿verdad?

Es obvio que hay sufrimiento (de la población civil), estamos en una guerra, una situación en la que no queríamos estar. Cada mañana me despierto con el parte que difunde los nombres de los soldados caídos... sabes que alguno puede ser un amigo. Este es un país muy pequeño y muchos nos conocemos. Son jóvenes de 18 o 20 años que tenían toda la vida por delante pero que entendieron que si no se sumaban a las Fuerzas de Defensa de Israel nuestro país no existiría. Al final los dos bandos pagan un precio muy alto pero el hecho es que estamos en una guerra que Israel ni quiso ni empezó. No tenemos otra opción, porque Hamás llama a la destrucción de Israel en su carta fundacional y está prometiendo constantemente que repetirá la masacre del 7 de octubre.

Cuando Pedro Sánchez anunció el reconocimiento del Estado palestino, Israel llamó a consultas a su embajadora en Madrid y convocó a la embajadora española en Tel Aviv. No era el primer choque diplomático, porque en enero la embajadora regresó a Israel después de que Sánchez dijese que Israel no cumplía el Derecho Internacional Humanitario. ¿Estamos ante la mayor crisis diplomática entre España e Israel? ¿Ha habido acercamientos desde entonces?

Hay un diálogo estrecho y abierto con el Gobierno español desde el 7 de octubre. Obviamente, antes también lo había y, después, dicho diálogo se ha mantenido. España es un país amigo pero es cierto que hay muchos desacuerdos. Desde el punto de vista israelí, el paso de reconocer un Estado Palestino es un gesto simbólico que no tiene ningún contenido, no va a cambiar nada en la práctica. Los secuestrados todavía no han regresado a sus casas, la guerra sigue y no hay realmente un interlocutor.

Todos los países libres del mundo estarán de acuerdo en que Hamás no puede formar parte bajo ningún concepto del día después. En el contexto del 7-O, reconocer un Estado Palestino o mejorar las condiciones de los palestinos en la ONU o en cualquier foro multilateral o bilateral conlleva premiar a Hamás. Supone premiar al terrorismo después de la mayor tragedia que ha sufrido el pueblo judío desde los días más oscuros del Holocausto. Hamás, por cierto, felicitó a España por ello.

Entonces, ¿si Sánchez pone en duda que se esté respetando el Derecho Internacional Humanitario está ayudando a Hamás?

Creo que la crítica es algo bueno y somos sociedades democráticas que pueden tener desacuerdos. Pero deslegitimar el derecho de Israel a la autodefensa o decir que Israel no está respetando las leyes internacionales o hablar de genocidio, como hizo una ministra española, es algo que no tiene base. El término genocidio tiene una definición muy clara. Lo que Israel está haciendo es luchar por su supervivencia otra vez y en una guerra que nunca quiso empezar.

Cuestionar o deslegitimar el derecho de Israel a existir no es aceptable. Cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz utiliza ante las cámaras la expresión "Desde el río hasta el mar", que es el lema de Hamás y otras organizaciones terroristas, está llamando a la destrucción de Israel. Hay que entender que la expresión hace referencia al territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, eso implica todo el territorio israelí. Eso es antisemitismo.

Tal Itzhakov, portavoz de la Embajada de Israel en España / Alina Rodríguez Valdés

¿Quiere decir que la vicepresidenta llamó a la destrucción de Israel con esas declaraciones?

Por supuesto. Por eso hemos protestado, como hicieron otras organizaciones. Como dije, desde entonces ha habido acercamientos, hay un diálogo permanente. La llamada a consultas de la embajadora es un paso que se realiza a nivel diplomático porque creemos que se está adoptando el relato de Hamás, una organización terrorista que está distribuyendo puras mentiras como que estamos cometiendo un genocidio o que Israel utiliza el hambre como arma de guerra.

El ataque al convoy de World Central Kitchen (WCK), la ONG del chef José Andrés, puede interpretarse como un ataque contra una organización que distribuye alimentos en Gaza...

Eso fue un error muy grave e Israel ha depurado responsabilidades y ha pedido disculpas. Se están haciendo esfuerzos enormes para asegurar que cada acción (en la ofensiva) está justificada. En esta ocasión se pensó que (los vehículos destruidos) formaban parte de un convoy de Hamás. Cada incidente de este tipo se investiga al más alto nivel y cuando se asume que se cometió un error se toman responsabilidades. Vamos a asegurarnos de que un error tan grave no se repita de nuevo.

Dado que Hamás no puede ser parte de la solución, ¿cuál es el plan para una Gaza pos-Hamas?

En Israel hay diferentes opiniones, se puede debatir, pero todos estamos de acuerdo en que, bajo ningún concepto, Hamás puede ser parte del día después. Es una organización terrorista, no es un socio legítimo. La intención de Israel no es conquistar la Franja de Gaza. De hecho, nos retiramos unilateralmente en 2005 sin intención de regresar. Obviamente, vamos a tener que cooperar con países y con organizaciones internacionales.

Es una situación muy compleja por motivos evidentes. La Autoridad Palestina es muy débil, no tiene realmente fuerza. De hecho, Hamás está ganando mucho apoyo en Cisjordania. El 82% de los ciudadanos en los territorios de Judea y Samaria apoyaron la masacre del 7 de Octubre. Es otro aspecto que hay que tomar en consideración, la parte educativa, porque en los libros de texto tanto en casa como en la Autoridad Palestina se educa en la destrucción de Israel.