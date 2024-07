Biden: “No hay lugar para este tipo de violencia en EEUU. Todo el mundo debe condenarlo”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comparecido para hacer una breve declaración tras el incidente en el mitin de Donald Trump donde su predecesor, y rival de nuevo para las elecciones de noviembre, ha sido alcanzado por una bala.

“No hay lugar para este tipo de violencia en EEUU. Es nauseabundo”, ha dicho el demócrata. “Es una de las razones por la que tenemos que unir este país. No podemos permitir que suceda esto, no podemos ser así, no podemos permitirlo”, ha declarado.

El mandatario, que se encuentra pasando el fin de semana en su casa de la playa en Rehoboth Beach, en Delaware, y estaba en misa cuando se ha producido el incidente, del que inmediatamente ha sido informado, ha explicado que ha intentado sin éxito hablar con Trump porque estaba reunido con sus médicos. Refiriéndose a él en un par de ocasiones por su nombre de pila, Donald, ha mostrado su esperanza de poder establecer comunicación directa con el republicano.

Biden no ha querido definir como intento de asesinato lo sucedido hasta no tener toda la información, diciendo que tenía en eso momento “una opinión pero no los hechos”. Pero aun en esa espera, ha hecho una denuncia firme de lo ocurrido. “Debería haber podido desarrollar el mitin en paz, sin problema”, ha dicho Biden, que ha insistido en que “la idea de de que hay violencia política o violencia como esta en EEUU no tiene paralelo, no es apropiado y todo el mundo, todo el mundo, debe condenarlo”.