Muere una tercera niña en el apuñalamiento múltiple que ha conmocionado el Reino Unido

La policía británica ha confirmado la tercera muerte causada en el apuñalamiento múltiple perpetrado el lunes en un colegio de la localidad costera de Southport, unos hechos que han conmocionado al Reino Unido.

La víctima es una niña de nueve años que ha fallecido "en las primeras horas de esta mañana" como consecuencia de las heridas causadas en un ataque con arma blanca que se cobró la vida de otras dos niñas de seis y siete años.

"Otros ocho niños sufrieron heridas de arma blanca durante el ataque, y cinco de ellos se encuentran en estado crítico", ha indicado la policía de Merseyside en un comunicado emitido este martes. Dos adultos están también en estado crítico.

Sospechoso detenido

Las autoridades han informado que el principal sospechoso es un chico de 17 años, que fue detenido y ya se encuentra bajo custodia policial. El presunto autor es natural de la localidad de Banks, en Lancashire, pero nació en Cardiff. El móvil del ataque aún es una incógnita por esclarecer.

Los medios de comunicación británicos han señalado que el ataque se produjo durante una clase de baile tematizada sobre la música de Taylor Swift. La cantante estadounidense ha respondido a la tragedia asegurando estar "completamente en shock".

No especular

La policía ha pedido a la ciudadanía que no especule y que evite compartir información no contrastada. "Se ha difundido un nombre en las redes sociales en relación con el sospechoso del incidente de Southport. Este nombre es incorrecto y nos gustaría instar a la gente a no especular sobre los detalles del incidente, mientras que la investigación está en curso", han señalado.

"Hay una seria investigación criminal en marcha porque este fue un ataque horrible", ha añadido la ministra británica del Interior, Yvette Cooper. "Es importante que la policía siga todas las vías posibles y eso es lo que está haciendo ahora la policía de Merseyside".