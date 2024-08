La policía irlandesa investiga como posible terrorismo el ataque con cuchillo de un joven contra un capellán del Ejército

La policía irlandesa (Gardaí) está investigando como un posible acto terrorista el ataque con cuchillo de un joven de 16 años contra un capellán del Ejército irlandés en Galway, en el oeste de Irlanda. Los hechos ocurrieron sobre las 23:00 horas de este jueves frente al cuartel militar de Renmore, en los suburbios de la ciudad. El atacante, de nacionalidad irlandesa, se acercó al coche de Paul F. Murphy, un religioso de 50 años, y le asestó presuntamente varias puñaladas a través de la ventanilla. El cura, vestido de paisano en ese momento, consiguió llegar hasta la entrada del cuartel y llamar la atención de los guardias, que lanzaron cinco disparos al aire y consiguieron inmovilizar al joven hasta la llegada de la policía.

Murphy ha sido trasladado al hospital en la noche de este jueves con varias heridas, aunque su vida no corre peligro. “Amigos, gracias por vuestras oraciones, cariño y preocupación. Siento no poder responder a todos los mensajes ni atender todas las llamadas que me llegan. Estoy bien; sólo espero la operación. Todo irá bien”, ha asegurado el propio religioso en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook esta mañana.

Posible terrorismo

La Unidad Especial de Detectives, encargada de investigar amenazas terroristas, ha detectado mensajes en las redes sociales del sospechoso que apuntan a una “cierta radicalización” y a un rechazo hacia las fuerzas armadas de Irlanda. Según el diario ‘The Irish Times’, el joven lanzó gritos en contra del despliegue de tropas irlandesas en Mali. El Ejército de Irlanda ha participado en varias misiones de paz de la ONU y de la Unión Europea en el país africano en los últimos años, aunque ha reducido sustancialmente su presencia en los últimos meses tras la presunta implicación de soldados malienses en ataques contra civiles.

El primer ministro irlandés, Simon Harris, ha lamentado el ataque y ha pedido tiempo para que las fuerzas de seguridad puedan aclarar lo ocurrido. “Me han informado del terrible incidente ocurrido anoche frente al cuartel de Renmore y mis pensamientos están con el miembro de las fuerzas de Defensa que se encuentra en el hospital. Quiero dar las gracias al personal de las fuerzas de Defensa y a la Gardaí por su actuación y respuesta”, ha asegurado en un mensaje publicado en la red social X.

El viceprimer ministro, Micheál Martin, ha destacado la rápida actuación de los guardias del cuartel militar y ha agradecido su trabajo. “Felicito a los miembros de las Fuerzas de Defensa que estaban de servicio en ese momento, cuya intervención fue decisiva”, ha asegurado el también ministro de Defensa, quien ha añadido que sus “pensamientos” están con el hombre agredido. Unas palabras a las que se ha sumado el obispo de Galway, Michael Duignan. “Rezo por el herido y pido a Dios que se recupere totalmente. Rezo también por su familia, por sus compañeros del Ejército y por el personal médico que atiende sus heridas en estos momentos”, ha señalado.