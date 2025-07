El condado de Texas afectado por la inundación mortal no dispone de sistema de alerta pese a estar en una zona de alto riesgo

Tras las mortíferas consecuencias del desbordamiento del río Guadalupe, en el condado de Kerr de Texas --el último recuento es de más de 90 personas fallecidas, entre ellas varias niñas de un campamento religioso, y decenas de desaparecidos--, tanto los servicios meteorológicos como los sistemas de prevención y alerta de inundaciones son objeto de minucioso escrutinio de la opinión pública. Sin demasiado buen balance.

El condado afectado, de poco más de 50.000 habitantes, ubicado en una zona de Texas conocida como Flash Flood Alley --callejón de las inundaciones repentinas-- , contempló instalar un sistema de alerta de inundaciones en 2017, pero fue rechazado por ser demasiado costoso, informa el periódico 'The New York Yimes'. Con un presupuesto anual de aproximadamente 67 millones de dólares, Kerr perdió entonces una licitación para obtener una subvención de 1 millón para financiar el proyecto, según consta en las actas de la reunión de la comisión del condado a las que alude el rotativo.

La idea de un sistema de alerta se planteó en 2015, después de una inundación mortal en Wimberley, a unas 75 millas al este de Kerrville, la sede del condado de Kerr. Precisamente, la cuenca del río Guadalupe es una de las zonas más peligrosas de Estados Unidos en cuanto a inundaciones repentinas que, como consecuencia de las fuertes lluvias, ocurren con regularidad, inundando calles y amenazando estructuras a medida que las aguas suben gradualmente.

El número de fallecidos en Texas por las inundaciones sube a 82 / c

Cobertura deficiente

Las personas oriundas de la cuenca del río Guadalupe están acostumbradas a tener muy poco tiempo para buscar terrenos más altos donde evitar el desastre, especialmente cuando las inundaciones repentinas se producen a altas horas de la madrugada, mientras la gente duerme. En 1987, la rápida crecida del Guadalupe afectó a un autobús escolar que transportaba a adolescentes de un campamento religioso, causando la muerte de 10 de ellos.

Avantika Gori, profesora de la Universidad Rice que dirige un proyecto financiado con fondos federales para mejorar la resiliencia a las inundaciones en los condados rurales de Texas, explicó al diario norteamericano que los sistemas de alerta de inundaciones suelen ser simples redes de pluviómetros o aforadores para medir el nivel de agua.

Los avisos de riesgo inminente se limitan a mensajes de texto o transmisiones de radio y televisiones locales que resultan del todo insuficientes porque la cobertura es deficiente en muchas zonas expuestas a la inundación.

Un helicóptero realiza operaciones de búsqueda ante las inundaciones del río Guadalupe, en Texas, Estados Unidos / Europa Press/Contacto/San Antonio Express-News

También está en cuestión el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo el sábado que fue difícil para los meteorólogos predecir la cantidad exacta de lluvia. Afirmó que la Administración de Donald Trump establecerá como prioridad modernizar la tecnología del Servicio Meteorológico Nacional para mejorar el envío de alertas.

"Sabemos que todos quieren más tiempo de advertencia, y por eso estamos trabajando para modernizar una tecnología que ha sido descuidada durante demasiado tiempo, y así garantizar que las familias tengan el aviso con la mayor anticipación posible", dijo Noem en una rueda de prensa junto a autoridades estatales y federales.

Falta de personal

Tras la fuerte tormenta que provocó las inundaciones se conoció que en dos oficinas del NWS de Texas faltaba personal. Preguntado por ello, Trump negó que los recortes del Gobierno hayan dejado vacantes clave en la previsión de este tipo de catástrofes pero también se opuso a contratar a más meteorólogos para mejorar el servicio. "Creo que no. Esto ocurrió en segundos. Nadie lo esperaba. Nadie lo vio. Había gente muy talentosa allí y no lo vieron", dijo este domingo a su regreso de un fin de semana de golf y tras excusarse por no viajar a Texas para no entorpecer las labores de emergencia.

El meteorólogo John Morales, radicado en Miami, aseguró en la red social X que las vacantes no afectaron al proceso de advertencia, pero sí que pudieron afectar a la coordinación. Otro experto, Matt Lanza, explicó al portal Axios que las advertencias meteorológicas fueron "acertadas y adecuadas" pero que la gente no las recibió porque en esa zona no existe un sistema de alerta.

Por otra parte, la Administración Trump ha anunciado planes para recortar y eliminar gradualmente la financiación federal para la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) con el objetivo de transferir las competencias a los estados en lo que se refiere a dar respuesta a desastres naturales después de la temporada de huracanes de 2025.

De hecho, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya anunció la cancelación, con recortes que suman casi 4.000 millones de dólares, de dos programas importantes de FEMA, el de Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC) y el de Asistencia para la Mitigación de Inundaciones (FMA).

"Eso es algo de lo que podemos hablar más adelante, pero ahora mismo están ocupados trabajando, así que lo dejaremos así", dijo este domingo Trump preguntado por estos planes.

Suscríbete para seguir leyendo