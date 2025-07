Miles de gazatíes emprenden el retorno a sus hogares devastados tras 15 meses de guerra: "Solo hay escombros por todas partes"

Ríos de personas transitan por la nada. Se dirigen a la nada, a su nada. A lo largo de su camino, observan mares de destrucción que les auguran el estado de su destino final. En la Franja de Gaza, allí donde alcanza la vista hay ruinas. Pero el desolador paisaje no detiene a los palestinos. Decenas de miles aprovechan el cese de los combates por el alto el fuego y se dirigen a pie, montados sobre carros tirados por caballos o en bicicleta a lo que queda de sus casas. El hallazgo más común es la nada. Ni tan solo un pedazo de tierra llana donde trasladar su tienda de campaña y empezar de cero. La devastación domina el enclave palestino. Sobreponerse a ella costará décadas, hasta siglos.

"Mi hermano fue a ver su casa y la mía, pero me han dicho que mi zona aún está considerada una área peligrosa, así que estoy intentando contactarle para pedirle que no vaya", cuenta Hiba, una gazatí desplazada a Egipto, a EL PERIÓDICO. Desde el exilio, esta joven palestina no tiene otra alternativa que aguardar a los mensajes de sus seres queridos para saber si hay un futuro para ella y los suyos en su tierra natal. "Mi tío ha ido a ver su casa y sólo ha encontrado escombros por todos lados, ni rastro de las casas de los alrededores", añade. Unos minutos más tarde, llega un nuevo mensaje. "Acabo de saber que las casas de mis tres hermanos, el apartamento de mi madre y mi antigua casa cerca de la de mi madre han desaparecido", lamenta Hiba.

10.000 desaparecidos

La historia de Hiba es la de todo un pueblo. Un pueblo que, armado de resiliencia, aprovecha la claridad de esta primera jornada sin violencia para descubrir que sus peores temores se han convertido en realidad. "Fui a ver a la familia de mi amigo", explica Mariam desde el enclave. Un viaje que acostumbraba a hacer para tomarse una taza de té y charlar. Pero su silencio de los últimos meses no auguraba una larga conversación de reencuentro. "Lamentablemente lo encontré a él y a toda la familia como restos mortales", dice a este diario. Hay al menos 10.000 cadáveres enterrados bajo el hormigón de Gaza, según la agencia de defensa civil. En la primera jornada de esta macabra búsqueda, ya han recuperado a al menos 62 muertos.

Se han generado más de 42 millones de toneladas de escombros, dentro de los cuales hay restos humanos enterrados y municiones sin detonar, amianto y otras sustancias peligrosas informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

Más allá de la brutalidad de las pérdidas humanas de los últimos 15 meses –se cuentan a 46.707 palestinos como víctimas oficiales, sin incluir a estos miles de desaparecidos–, la ofensiva militar israelí contra Gaza ha provocado una devastación sin precedentes. Según cifras de las Naciones Unidas, más del 60% de los edificios y el 65% de las carreteras de Gaza han sido destruidos desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la guerra. Además, "se han generado más de 42 millones de toneladas de escombros, dentro de los cuales hay restos humanos enterrados y municiones sin detonar, amianto y otras sustancias peligrosas", señala el informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

"Alquileres a precio de oro"

Con el 92% de los hogares dañados o destruidos, no hay lugar al que volver en Gaza. Desde que su casa en la ciudad de Gaza fue destrozada la primera semana de la guerra, Kayed Hammad se ha estado quedando en el piso de un amigo, que decidió huir al sur del enclave. "Ahora que ha vuelto, no tenemos casa, por lo que estoy buscando un piso de alquiler, que es casi imposible encontrar y será a precio de oro", explica a EL PERIÓDICO. El 74% de la ciudad de Gaza, allí donde busca nueva casa, está destruida. "Muchísima gente está en nuestra situación y los pisos están más que codiciados", reconoce. La alegría inicial por la pausa en los combates ya ha desaparecido para muchos gazatíes.

Hay muchísimo trabajo por hacer. Primero, habría que retirar las montañas de escombros de la reducida Franja. Naciones Unidas estima que, con más de 100 camiones trabajando a tiempo completo, se necesitarían más de 15 años para limpiarlos. Pero hay muy poco espacio en el enclave de 365 kilómetros cuadrados para poner tanta basura. Quitarlos todos podría costar hasta 700 millones de dólares. Reconstruir todo lo destruido podría costar más de 350 años si el bloqueo israelí a la Franja continúa.

Sin escuelas ni hospitales

La reconstrucción podría ascender a mucho más de 80.000 millones de dólares, si se tienen en cuenta los gastos ocultos, como el impacto a largo plazo de un mercado laboral devastado por la muerte, las lesiones y los traumatismos. En Gaza, no queda prácticamente nada. El Ejército israelí se encargó de destruir todo aquello que sea promesa de un mañana. No queda ni una universidad en pie en el enclave, y el 88% de las escuelas, 496 de un total de 564, han resultado dañadas o destruidas. La OCHA denuncia que al menos 503 miembros del personal docente han muerto. Más de 625.000 niños en edad escolar llevan más de un año entero sin educación formal ante el colapso del sistema educativo.

Esta misma estrategia se ha usado contra los hospitales. A pesar de su protección explícita bajo el derecho humanitario, han sido atacados repetidamente y privados de suministros esenciales. Sólo la mitad de la treintena de centros médicos funcionan parcialmente. Más de 950 miembros del personal médico han perdido la vida en los últimos 15 meses. Las fuerzas de la defensa civil han perdido al 48% de sus miembros, ya sea muertos (99), heridos (319) o detenidos (27) por las tropas israelíes. El 85% de sus vehículos han sido destruidos, y 17 de sus 21 instalaciones han sido directamente atacadas. La entrada de los primeros 630 camiones con ayuda humanitaria, sobre todo harina para las panaderías y combustible para los hospitales, ha aliviado momentáneamente el desolador panorama de Gaza.

A su vez, la destrucción de 1.190 kilómetros de carreteras y la afectación de casi 2.000 kilómetros más dificultan los movimientos en Gaza. La devastación del 68% de la superficie de cultivo del enclave ha privado de medio de subsistencia a gran parte de la población. Sin ninguna promesa de mañana, la población gazatí continúa avanzando entre la nada. Nueve de cada 10 palestinos han sido desplazados durante la más brutal de sus guerras. Pero han sobrevivido, y esa es su gran victoria. Por eso, cargan a sus espaldas los palos y las lonas de plástico que conformaban sus tiendas de campaña lejos de casa para instalarlas sobre las ruinas de su hogar.

