Trump evita imponer sanciones a Rusia mientras rearma a Ucrania

Donald Trump se muestra desde hace unos días cada vez más “descontento” y “decepcionado” con Vladimir Putin por la guerra de Ucrania, pero esa frustración aún no se traduce en acciones severas para presionar al presidente ruso. Este lunes, el presidente de Estados Unidos no ha llegado a anunciar la imposición de sanciones a Rusia y se ha limitado a amenazar con imponer aranceles “secundarios” del 100% a las exportaciones rusas a EEUU si Moscú no pacta un alto el fuego en 50 días con Kiev.

Dado que EEUU tiene una relación comercial muy limitada con Rusia (en 2024 exportó bienes solo por valor de 526 millones de dólares e importó por valor de 3.000 millones según los datos de la oficina comercial estadounidense) los aranceles secundarios gravarían a exportaciones a EEUU de bienes de terceros países que hayan comprado energía a Rusia, aunque Trump no ha dado detalles.

“Esperamos tener un impacto en Vladimir Putin”, ha dicho Trump ante la prensa al hacer el anuncio en el Despacho Oval, donde ha recibido a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN.

Armas para Ucrania

El encuentro ha servido además para anunciar también la venta por valor de “miles de millones de dólares” de armas, que la Alianza Atlántica podrá enviar a Ucrania. Ese acuerdo, según ha explicado Rutte, incluye sistemas Patriot pero también otro armamento, sistemas de defensa aérea y municiones.

"La velocidad es esencial", ha dicho Rutte, que ha asegurado, como Trump, que las transferencias podrían producirse "en cuestión de días". Este mismo lunes el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, se iba a reunir con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Además Finlandia, Canadá, Noruega, Suecia, Reino Unido y Dinamarca figuran entre los compradores que darán armamento a Ucrania y Rutte ha declarado que ante la nueva situación Putin debería "reconsiderar" las negociaciones de paz.

Un golpe menor de lo esperado

La primera pregunta de los periodistas a Trump ha sido por qué da a Putin un plazo de 50 días, y el mandatario estadounidense se ha justificado diciendo que lleva “poco tiempo en esto” y ha vuelto a señalar a su predecesor, Joe Biden, como supuesto responsable del inicio de la invasión hace tres años de Ucrania.

Desde Moscú, mientras, se ha considerado qie las acciones de Trump no han sido todo lo contundentes que se esperaba. "Si esto es todo lo que Trump tenía que decir sobre Ucrania hoy, entonces por ahora es solo aire caliente", ha escrito el legislador ruso Konstantin Kosachev en redes sociales, según una traducción de 'The New York Times'.

El presidente estadounidense ha reiterado acusaciones contra Putin que hizo el domingo, diciendo que sus conversaciones con él "son muy agradables y luego por la noche dispara los misiles" y ha tratado de decir que siempre supo que Putin jugaba con esa doble cara. "Tomó el pelo a Clinton, a Bush, a Obama, Biden, pero a mí no me engañó", ha dicho. No obstante, también ha parecido reconocer que el líder ruso ha estado manipulándole al decir: "Unas cuatro veces creí que teníamos un acuerdo, pero siguió arrastrándolo"

