Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

El Ejército israelí intensificará los combates en Gaza de no lograrse un acuerdo de tregua

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir, aseguró este miércoles que el Ejército "intensificará y expandirá" sus ataques en Gaza, donde ya se superan los 58.500 muertos, si no hay una tregua que permita liberar a los rehenes. "Si se llega a un acuerdo, nos detendremos y nos prepararemos según las directrices que definan las autoridades políticas. Y, si no llegamos a un acuerdo, mi directiva al Comando Sur es intensificar y expandir los combates tanto como sea posible", dijo Zamir durante una visita al enclave ocupado. "Estamos en una encrucijada importante, en los próximos días sabremos si hay acuerdo o no", añadió.