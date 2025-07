Guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: última hora del conflicto

La CPI denuncia a Hungría por "incumplir sus obligaciones" al no detener a Netanyahu

La Corte Penal Internacional (CPI) denunció este viernes a Hungría ante su órgano supervisor por considerar que "incumplió sus obligaciones" legales al no arrestar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita al país el pasado abril, pese la existencia de una orden de detención por crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que Hungría no actuó de buena fe, ignoró repetidas solicitudes de consulta por parte de la Secretaría de la Corte y no ofreció ningún argumento jurídico válido para justificar su inacción durante la visita del primer ministro israelí, en busca y captura por este tribunal desde noviembre de 2024.