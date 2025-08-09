Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Al menos siete palestinos muertos en varios ataques israelíes contra la Franja de Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Al menos siete palestinos muertos en varios ataques israelíes contra el centro de la Franja de Gaza Al menos siete civiles palestinos han perdido la vida y un número indeterminado han resultado heridos este sábado en dos nuevos ataques perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en zonas del centro de la Franja de Gaza. Fuentes médicas palestinas recogidas por la agencia de noticias Wafa han informado de cinco personas fallecidas y al menos 33 heridas en un bombardeo contra el campo de refugiados Nuseirat.

El plan de Israel de ocupar ciudad de Gaza supone una escalada peligrosa, alerta Guterres El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar "profundamente alarmado" por el plan del Gobierno de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza, algo que calificó como "una escalada peligrosa" del conflicto. "Esta decisión marca una escalada peligrosa y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos. Podría poner en peligro aún más vidas, incluyendo la de los rehenes (de Hamás)", expresó la portavoz asociada de Guterres, Stephanie Tremblay, en su rueda de prensa diaria. Tremblay advirtió de que esta nueva escalada derivará en más desplazamientos forzosos, muertes y "una destrucción masiva", lo que agravará "el sufrimiento inimaginable de la población palestina en Gaza". Por ello, instó al Gobierno israelí a respetar el derecho internacional y recordó que la Corte Internacional de Justicia estableció en 2024 que Israel debía cesar sus asentamientos ilegales y evacuar a todos los colonos de los territorios palestinos ocupados, que abarcan Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

EEUU culpa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culpó este viernes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de haber frustrado las negociaciones con Hamás para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza con su decisión de reconocer al Estado palestino. "Las conversaciones con Hamás fracasaron el día que Macron tomó la decisión unilateral de reconocer al Estado palestino", declaró Rubio en una entrevista con la cadena estadounidense EWTN. El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que, tras el anuncio de Francia, "otros países" —en alusión al Reino Unido— comunicaron que también reconocerán a Palestina en septiembre si no se logra un alto el fuego, lo que, según Rubio, llevó a Hamás a concluir que les conviene más no llegar a un acuerdo. "Estos mensajes, que para ellos fueron un gesto simbólico importante, han complicado la posibilidad de alcanzar la paz y cerrar un acuerdo con Hamás", denunció el secretario de Estado.

Francia condena "enérgicamente" el plan del Gobierno israelí de "preparar la ocupación total" de Gaza El Gobierno de Francia ha condenado "enérgicamente" el plan del Ejecutivo israelí adoptado durante la madrugada de este viernes para expandir sus operaciones militares en la Franja de Gaza y ha alertado de que "agravaría una situación ya catastrófica" y no permitirá la liberación de los rehenes o el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Francia condena enérgicamente el plan del Gobierno israelí para preparar la ocupación total de Gaza. Dicha operación agravaría una situación ya catastrófica sin permitir la liberación de los rehenes de Hamás, su desarme y su rendición", ha manifestado el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, a través de su perfil en la red social X.

Irán denuncia que plan de Israel de tomar la ciudad de Gaza busca completar el "genocidio" Irán condenó enérgicamente este viernes el plan de Israel para tomar la ciudad de Gaza y denunció que constituye "una estrategia para completar el genocidio del pueblo palestino". "El plan del régimen sionista (Israel) de ocupar militarmente la ciudad de Gaza y desplazar por la fuerza a sus residentes es una estrategia para completar el genocidio del pueblo palestino", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, en un comunicado. Baghaei calificó la iniciativa como "una prueba más de la intención deliberada" de Israel de llevar a cabo una "limpieza étnica en Gaza". El diplomático iraní subrayó que todos los países y la ONU tienen "la responsabilidad legal y moral" de detener el "genocidio" y los "crímenes atroces" que, según Teherán, se están cometiendo en los territorios palestinos. Asimismo, calificó de "vergonzosa" la complicidad de Estados Unidos y algunos países occidentales con estas acciones. El portavoz de la diplomacia iraní instó a "obligar al régimen israelí" a poner fin a las operaciones militares, garantizar la entrega inmediata de ayuda humanitaria y aliviar la situación de los civiles "hambrientos y sedientos" de Gaza.

Familiares de los rehenes de Hamás protestan delante de la casa del ministro israelí de Defensa Varios familiares de los rehenes israelíes que todavía siguen en la Franja de Gaza se concentraron este viernes frente a la casa del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, para protestar por la decisión del gabinete de seguridad del Gobierno de expandir su ofensiva y tomar la ciudad de Gaza. "El Gobierno cree que aún hay tiempo; no nos quedaremos de brazos cruzados. Tomaremos medidas, y somos un pueblo entero", dijo el israelí Ohad Ben Ami, liberado durante el alto el fuego de comienzos de año tras pasar 491 días secuestrado en la Franja, en declaraciones compartidas por el Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos, que representa a la mayoría de familiares de los rehenes. Por su parte, Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, que continúa secuestrado, dijo que todo Israel quiere ver a los soldados volver a casa, y a los rehenes (tanto los vivos como los muertos) liberados. "Para que el Estado de Israel garantice la seguridad de sus ciudadanos, debemos poner fin a esta injusticia que se ha cometido contra nuestros seres queridos durante 22 meses".

Las autoridades de Gaza elevan a más de 200 los muertos por hambre en Gaza Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este viernes a más de 200 los muertos por hambre tras sumar cuatro nuevas muertes por este motivo en las últimas 24 horas en el enclave palestino. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en la red social Facebook que un total de 201 personas, entre ellas 98 niños, han muerto por hambre en el marco de la ofensiva israelí desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que se saldaron con 1.200 muertos y cerca de 250 rehenes.

Netanyahu acusa a Alemania de "premiar el terrorismo" por suspender los envíos de armas El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a Alemania de "premiar el terrorismo de Hamás" por la decisión del canciller alemán, Friedrich Merz, de suspender hasta nuevo aviso las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza. "En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamás, que llevó a cabo el ataque más horrendo contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania premia el terrorismo de Hamás con su embargo de armas a Israel", dijo la oficina del mandatario en un comunicado. Netanyahu habló hoy con Merz para expresar su "decepción" por la decisión, detalla el mensaje, que llega después de que el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí aprobase esta madrugada un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza.

Netanyahu lanza un órdago a la cúpula del Ejército israelí con su plan para ocupar la ciudad de Gaza El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este viernes una nueva estrategia de guerra que contempla la incursión directa del Ejército en la ciudad de Gaza, la localidad más poblada del enclave palestino, donde ahora mismo sobreviven más de 800.000 personas, en una decisión adoptada tras fuertes encontronazos con los militares sobre la viabilidad de la operación. Fuentes militares han explicado al 'Times of Israel' y al 'Yedioth Aharonoth' que la decisión ha tenido lugar a pesar de la extrema reticencia del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Eyal Zamir, quien ha avisado al primer ministro de que, ahora mismo, las fuerzas israelíes no están capacitadas para llevar a cabo una operación de tal envergadura.