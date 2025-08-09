TRAS EL ATENTADO
El senador colombiano Uribe Turbay en "condición crítica" tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso
El aspirante presidencial, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político
EFE
El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud es "crítica", informó este sábado la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado desde hace más de dos meses.
"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dijo la Fundación en un parte médico.
Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia.
