Guerra de Ucrania, hoy en directo: Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev

Zelenski aplaude la postura de la UE y países europeos sobre su inclusión en la reunión entre Trump y Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha aplaudido este domingo la postura de la Unión Europea y varios países europeos, que en la víspera reclamaron voz para Ucrania en la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estado de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

Zelenski ha asegurado que Kiev "valora y apoya plenamente" la declaración conjunta firmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni; y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.