Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Guterres condena el "asesinato" de seis periodistas palestinos en Gaza

El estado hebreo mató este lunes en un ataque en Ciudad de Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif y otros cinco reporteros

Varios hombres portan el cadáver de Anas Al Sharif, este lunes en Gaza.

Varios hombres portan el cadáver de Anas Al Sharif, este lunes en Gaza. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

