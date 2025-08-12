Guerra de Ucrania, hoy en directo: La UE condiciona la discusión del futuro de Ucrania a un cese o reducción de hostilidades

Zelenski acusa a Putin de querer presentar su cita con Trump como una "victoria personal"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este lunes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de querer utilizar como una "victoria personal" su próximo encuentro con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. "Putin solo está decidido a presentar su encuentro con Estados Unidos como su victoria personal y a seguir actuando como hasta ahora, aplicando la misma presión a Ucrania como antes", dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de X. Zelenski hizo estas afirmaciones, en las que aludió a la cita entre Trump y el presidente ruso en Alaska (Estados Unidos) prevista para el viernes, tras haber recibido un informe de la inteligencia y del ejército de su país sobre Putin y lo que el jefe de Estado de Rusia está dispuesto a hacer. "Hasta ahora, no hay indicio alguno de que los rusos hayan recibido señales para prepararse a una situación de posguerra. Al contrario", afirmó el jefe de Estado ucraniano, que señaló que Moscú actualmente redespliega fuerzas y tropas, algo que sugiere "preparativos para nuevas operaciones ofensivas". Zelenski apuntó que mantiene a sus socios informados, entre otras cosas, sobre la situación en el terreno en su país, invadido por Rusia dese febrero de 2022, y sobre sus iniciativas diplomáticas.