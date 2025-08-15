Trump pone la alfombra roja y recibe con honores a Putin tres años después de invadir Ucrania

Sucedió al filo de las 11.00 de la mañana en Alaska, nueve de la noche en España. El Air Force One que transportaba al presidente de EEUU Donald Trump aterrizaba en la base Elmendorf-Richardson una media hora antes que lo hiciera el Iliushin Il-96 presidencial que traía a su homólogo ruso Vladímir Putin desde el país vecino y que había sido escoltado en el último tramo del vuelo por dos cazas estadounidenses F-35. Ya sobre las pistas, ambos mandatarios se estrecharon la mano, se subieron a un podio presidido por las letras Alaska 2025 e intercambiaron palabras y hasta sonrisas, en una evidente atmósfera de complicidad, antes de introducirse ambos mandatarios en la limusina presidencial, apodada 'la Bestia'. Incluso se pudo ver al magnate neoyorquino aplaudiendo a su huésped en el momento en el que se acercaba a él.

Trump había advertido que tardaría "dos minutos" en comprender si su interlocutor venía con intenciones genuinas de llegar a un acuerdo. Y hasta amenazó con abandonar la cumbre si ello sucedía. A tenor de lo visto en los primeros minutos de esta cumbre, semejante posibilidad ha quedado por completo descartada. El gesto de viajar juntos en el mismo vehículo al escenario de las conversaciones, inusual entre los líderes de dos potencias supuestamente rivales, neutraliza algunas de las decisiones de última hora tomadas por ambas delegaciones. Poco antes de iniciarse la cumbre, se anunció que ambos presidentes no celebraría la reunión bilateral a solas, y que Trump estaría acompañado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y por Steven Witkoff. "La reunión a solas está teniendo lugar ante nuestros propios ojos", exclamaba sorprendida una periodista de la CNN.

Siete horas de cumbre

La cumbre se prolongará entre seis y siete horas. Además de la reunión bilateral, se celebrará un encuentro entre las delegaciones de ambos países, en formato de almuerzo de trabajo, para acabar el encuentro con una rueda de prensa conjunta, aunque Trump no ha descartado que comparezca ante los reporteros a solas si la reunión no ha seguido el curso que esperaba. Putin trae consigo una nutrida representación de su equipo económico, incluyendo al ministro de Finanzas, Anatoli Siluanov y al presidente del Fondo Directo de Inversión, Kirill Dmitriev. A Trump le acompañan sus secretarios de Comercio y Tesoro, Howard Lutnick y Scott Bessent. Muchos observadores han advertido que el Kremlin intentará alejar el foco de las conversaciones de la guerra de Ucrania, y centrarlo en las perspectivas de la cooperación económica entre ambos países.