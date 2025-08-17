Guerra en Ucrania
Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump
"Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales", adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
EFE
Bruselas
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó este domingo la responsable europea.
"Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que "a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".
- El nuevo alcalde de Noia 'libera' plazas de aparcamiento que estaban reservadas para personal del Concello
- Arrecian los coches abandonados en el polígono del Tambre de Santiago: anotan al menos una docena
- Crece la brecha de precios de la vivienda en Santiago: el Ensanche dobla a la zona más barata
- Santiago no descansa ni en festivo
- Alarma en Santiago por un incendio en las inmediaciones del monte das Santas Mariñas
- Las casas más caras de Galicia
- Éxito y calor en el primer día de fiestas en Sar: «Hai moi bo ambiente»
- El 112 vuelve a activar ES-Alert con avisos en 12 concellos ourensanos