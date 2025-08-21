Guerra en el este de Europa
Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia durante la noche con 574 drones y 40 misiles
Las defensas de Kiev han logrado neutralizar la mayoría de proyectiles
EFE
Berlín
La Fuerza Aérea ucraniana anunció este miércoles que Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, incluida la parte oeste, en un momento en el los aliados occidentales debaten potenciales garantías de seguridad para Ucrania en el marco de unas futuras conversaciones de paz con Rusia.
Las defensas ucranianas lograron neutralizar 546 drones y 31 misiles, según el balance provisional ofrecido por Kiev.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- Santiago se solidariza con Ourense: «No pensé que la gente fuese a donar tanto»
- Detenido un hombre acusado de provocar el incendio de Boisaca y otros cuatro fuegos en Santiago