Zelenski propone reunirse con Putin en Suiza, Austria o Turquía

Ni Hungría ni Rusia. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quiere un país neutral para reunirse con Vladímir Putin o, como mínimo, uno que mantenga relaciones cordiales con ambas partes. En un encuentro con periodistas ucranianos, Zelenski ha propuesto este jueves Suiza, Austria o Turquía como posibles sedes para la reunión que el líder estadounidense, Donald Trump, quiere organizar entre los dos dirigentes para tratar de negociar la paz. "Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo", dijo en unas en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform.

"He dicho que estamos de acuerdo. Suiza, Austria, estamos de acuerdo. ¿Turquía? Turquía es para nosotros un país de la OTAN y parte de Europa. No estamos en contra", afirmó el presidente. Por el contrario, Zelenski descartó que el encuentro pueda producirse en Moscú, la capital del país invasor, como había propuesto el Kremlin, y subrayó también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería "difícil". A nadie se le escapa la cercanía del primer ministro Víktor Orban a Putin. "No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó", dijo el presidente ucraniano.

Predisposición austriaca

Este martes, el Gobierno austríaco se mostró dispuesto a permitir que Putin participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI). "Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (...), para permitir la participación del presidente Putin", señaló en una nota la oficina del canciller (primer ministro) austríaco, el conservador Christian Stocker.

También el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere ver "qué sucede" en una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz. Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse el lunes con Zelenski y varios líderes europeos y telefonear a Putin, dijo que se va a celebrar primero un encuentro bilateral para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.