Flamingo: así es el nuevo misil ucraniano capaz de alcanzar un objetivo a 3.000 kilómetros de distancia

Ucrania ha desvelado esta semana una nueva arma con la que busca aumentar su capacidad de disuasión y reducir la asimetría en el combate aéreo frente a Rusia: un misil de crucero de largo alcance con el que adentrarse mucho más en territorio enemigo. Bautizado con el nombre de Flamingo (su nombre técnico es FP-5), el proyectil tiene un alcance de 3.000 kilómetros, mucho más del doble de los 1.000 kilómetros de los misiles de los que dispone actualmente, y es uno de los más grandes del mundo, según los expertos. El motivo de su exótico nombre para las latitudes eslavas es que las primeras versiones eran de color rosa, que posteriormente fue cambiado por los requisitos del camuflaje militar.

"El misil ha superado con éxito las pruebas. Actualmente es nuestro mejor misil: puede volar 3.000 kilómetros, lo cual es significativo", dijo este jueves a los periodistas el presidente Volodímir Zelenski. El objetivo es que la producción a gran escala empiece en febrero.

Fabricado por la empresa ucraniana de defensa Fire Point, conocida por sus drones de combate y con docenas de plantas secretas en el país eslavo, el Flamingo puede transportar una ojiva de 1.150 kilogramos. Publicaciones ucranianas reportan que su envergadura es de unos seis metros, tiene seis toneladas de peso y puede alcanzar una velocidad de 950 kilómetros por hora. Además, está diseñado para ser lanzado desde una plataforma móvil, dificultando de esta manera su detección y destrucción. El fuselaje se cree que es de fibra de vidrio, lo que le hace "transparente" a los radares.

El nuevo misil de fabricación ucraniana Flamingo. / EFREM LUKATSKY / AP

Según ha declarado en X Fabian Hoffmann, experto en misiles de la Universidad de Oslo, el Flamingo es "la garantía de seguridad más fuerte de Ucrania", en referencia a las reclamaciones de Kiev de lograr salvaguardas para evitar una futura agresión rusa en caso de alto el fuego o acuerdo de paz.

Hasta 50 al mes

Fire Point ha empezado a ensamblar el nuevo misil, uno al día, y en octubre prevé tener capacidad para producir siete al día, según Associated Press. El objetivo, han apuntado diversos medios, es producir hasta 500 al mes.

Espoleado por los retrasos en la entrega de armas de sus socios occidentales, Ucrania ha desarrollado una próspera industria armamentística. 'The Kyiv Independent' apunta que más del 40% de las armas que se utilizan en el frente se producen acutalmente en Ucrania, incluyendo más del 95% de los drones.

La novedad armamentística de Kiev llega en un momento de hiperactividad diplomática, después de la cumbre del pasado viernes entre Donald Trump y Vladímir Putin, y del encuentro tres días más tarde de Trump, Zelenski y varios líderes europeos en la Casa Blanca con el objetivo de avanzar hacia la paz.

En declaraciones a los medios, el presidente ucraniano supeditó una posible reunión con su homólogo ruso a tener atadas las garantías de seguridad por parte de las potencias occidentales. Por su parte, el Kremlin enfrió esta semana las expectativas de una cumbre en breve al considerar que una cita de estas características debe prepararse "minuciosamente" y tres fuentes próximas a Putin explicaron este jueves a Reuters las condiciones de Moscú para aceptar un acuerdo: que Ucrania se retire de todo el Donbás, congelar las líneas del frente en Jersón y Zaporiyia, y que Kiev renuncie a la OTAN y a tropas occidentales en su territorio.

"Las señales actuales de Rusia son, sinceramente, indecentes. (...) No quieren poner fin a esta guerra", afirmó Zelenski.