Guerra en Oriente Próximo
La ONU declara la situación de hambruna en la Franja de Gaza
Tom Fletcher, secretario general adjunto para asuntos humanitarios, sostiene que Israel lo ha utilizado como arma de guerra
EFE
Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.
"Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", señaló este martes la ONU.
Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar, pero los datos revelados hoy indican que "entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna" hacia el centro y el sur del enclave.
En este sentido, el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que esta hambruna ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás. "Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad", dijo en Ginebra.
La respuesta de Israel
El Ministerio de Exteriores israelí negó este jueves que se esté produciendo, por primera vez, una hambruna en la gobernación de Gaza y dijo que se trata de una "campaña fraudulenta" de Hamás, pese a que esta conclusión ha sido alcanzada por grupo independiente respaldado por la ONU. "La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado y 'a medida' para la campaña fraudulenta de Hamás", dijo el ministerio en un comunicado. "Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones", añadió.
Según Israel, la CIF -que monitoriza el hambre en todo el mundo y es considerada una clasificación global aceptada- ha reducido del "30% al 15% solo para este informe" el umbral de los hogares en el norte de Gaza que afrontan condiciones catastróficas de hambre. Sin embargo, tras revisar el documento, EFE comprobó que Israel miente.
A fecha del 15 de agosto, en la gobernación de Gaza, el 30% de los hogares ya afrontan el más alto nivel de hambruna "crítica" (Fase 5); un porcentaje que está previsto aumente hasta el 35% antes del 15 de septiembre. Además, de acuerdo con el informe, en las próximas semanas también se alcanzará el umbral de hambruna máximo en las gobernaciones de Deir al Balah (centro) y Jan Yunis (sur); debido a que ya un 25% y un 20% de los hogares en estas áreas, respectivamente, han alcanzado ese rango.
"La ley de la oferta y la demanda no miente; el CIF sí.Todas las predicciones de la CIF sobre Gaza durante la guerra han resultado infundadas y completamente falsas", continuó el ministerio.
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Cambio en los autodespidos: te podrás ir de tu empresa con indemnización si cumples los siguientes requisitos
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Detenido un hombre acusado de provocar el incendio de Boisaca y otros cuatro fuegos en Santiago
- Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
- Santiago se solidariza con Ourense: "No pensé que la gente fuese a donar tanto