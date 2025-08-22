La ONU declara la situación de hambruna en la Franja de Gaza

Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza.

"Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte", señaló este martes la ONU.

Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar, pero los datos revelados hoy indican que "entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2025 se prevé que las condiciones empeoren aún más, con una expansión de la hambruna" hacia el centro y el sur del enclave.

En este sentido, el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que esta hambruna ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás. "Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad", dijo en Ginebra.

La respuesta de Israel

El Ministerio de Exteriores israelí negó este jueves que se esté produciendo, por primera vez, una hambruna en la gobernación de Gaza y dijo que se trata de una "campaña fraudulenta" de Hamás, pese a que esta conclusión ha sido alcanzada por grupo independiente respaldado por la ONU. "La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado y 'a medida' para la campaña fraudulenta de Hamás", dijo el ministerio en un comunicado. "Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamás blanqueadas a través de organizaciones", añadió.

Palestinos buscan sus bienes entre los restos de un edificio destruido por el Ejército de Israel en la ciudad de Jan Yunis. / EP

Según Israel, la CIF -que monitoriza el hambre en todo el mundo y es considerada una clasificación global aceptada- ha reducido del "30% al 15% solo para este informe" el umbral de los hogares en el norte de Gaza que afrontan condiciones catastróficas de hambre. Sin embargo, tras revisar el documento, EFE comprobó que Israel miente.

A fecha del 15 de agosto, en la gobernación de Gaza, el 30% de los hogares ya afrontan el más alto nivel de hambruna "crítica" (Fase 5); un porcentaje que está previsto aumente hasta el 35% antes del 15 de septiembre. Además, de acuerdo con el informe, en las próximas semanas también se alcanzará el umbral de hambruna máximo en las gobernaciones de Deir al Balah (centro) y Jan Yunis (sur); debido a que ya un 25% y un 20% de los hogares en estas áreas, respectivamente, han alcanzado ese rango.

"La ley de la oferta y la demanda no miente; el CIF sí.Todas las predicciones de la CIF sobre Gaza durante la guerra han resultado infundadas y completamente falsas", continuó el ministerio.