América
Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
El seísmo tuvo su epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena
EFE
El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó este jueves de un sismo de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.
La información preliminar registra que el sismo se produjo a las 22.16 hora local (02.16 GMT del viernes) a una profundidad de 10,8 kilómetros.
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X para el mismo temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7,6 en la escala de Richter.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) estableció "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional". EFE
ame-mrs/jrh/enb
(foto)
