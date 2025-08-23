Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump dice que en "las próximas dos semanas" se sabrá si Putin se reúne con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que en "las próximas dos semanas" se sabrá si el líder ruso, Vladímir Putin, se reúne con el ucraniano, Volodímir Zelenski, para buscar una solución pacífica a la guerra de Ucrania.

"En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)", dijo sobre su homólogo ruso cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo.

El mandatario, tras reunirse con ambos por separado, planteó que Putin y Zelenski celebren una cumbre bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades.