Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Siria confirma conversaciones "avanzadas" para un acuerdo de seguridad con Israel El presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, ha confirmado este domingo que el país árabe se encuentra en una fase "avanzada" para alcanzar un acuerdo en materia de seguridad con Israel que respete la línea de separación delimitada tras el fin de la guerra árabe-israelí de 1973 que el Ejército israelí ha atacado en reiteradas ocasiones aprovechando el derrocamiento en diciembre de 2024 del Gobierno de Bashar al Assad. Así lo ha anunciado el mandatario durante un encuentro con medios de comunicación árabes en el que ha señalado que hay más probabilidades de alcanzar un pacto con las autoridades israelíes que de lo contrario, si bien ha descartado que este sea el momento adecuado para un acuerdo de paz con el país vecino.

Al menos dos palestinos detenidos en Tel Aviv La Policía israelí ha detenido este domingo en Tel Aviv a al menos dos palestinos que entraron ilegalmente en Israel y que según medios israelíes podrían estar preparando un atentado. Los sospechosos han sido detenidos en una operación conjunta de la Policía y el Shin Bet, los servicios secretos israelíes para el interior y los territorios palestinos. Ambos han sido trasladados para ser interrogados, según la información policial oficial, recogida por el diario 'The Times of Israel'. Medios hebreos han informado de que varios palestinos más han sido detenidos en Tel Aviv tras varias horas de búsqueda y tras la emisión de una alerta terrorista, extremo del que no ha habido confirmación oficial por el momento.

Irán condena los ataques israelíes contra el Yemen y los tacha de "crimen de guerra" Irán condenó enérgicamente este domingo los bombardeos israelíes contra la capital yemení, Saná, controlada por los rebeldes hutíes, que alcanzaron instalaciones civiles e infraestructuras estratégicas, y los calificó de "crimen de guerra". "El ataque de hoy contra instalaciones de servicios básicos, aeropuertos, puertos, centrales eléctricas y almacenes de alimentos demuestra la hostilidad del régimen sionista (Israel) hacia el desarrollo y la prosperidad de los países de la región", denunció en un comunicado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei. Baghaei aseveró que la agresión, que dejó varios muertos y decenas de heridos, constituye un "crimen de guerra y un crimen contra la humanidad".

Al menos 45 palestinos muertos en Gaza en ataques israelíes durante la jornada del domingo Al menos 45 personas han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, según fuentes médicas citadas por la televisión Al Yazira. Entre los fallecidos hay al menos 20 personas que estaban esperando para recibir ayuda humanitaria, según la información de los hospitales gazatíes. Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes continúan con sus operaciones en torno a la asediada ciudad de Gaza, objetivo declarado de la ofensiva. El Ejército israelí cuenta ya con presencia en algunos barrios como el de Sabra, donde este domingo han muerto al menos seis personas en un bombardeo de artillería.

Israel asegura que ha "destruido" el palacio presidencial de los hutíes en Yemen El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este domingo que su país ha "destruido" el palacio presidencial de los hutíes en Yemen durante sus ataques de hoy contra Saná, la capital yemení. "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas", dijo en un comunicado conjunto con el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Por su parte, el mandatario israelí dijo que el grupo proiraní está "aprendiendo a las malas" las consecuencias de sus ataques contra Israel.

Al menos dos muertos y 35 heridos en ataques aéreos de Israel contra la capital del Yemen Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas este domingo en los ataques del Ejército de Israel contra Saná, la capital del Yemen controlada por los rebeldes hutíes desde 2014, informó el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de los insurgentes. El departamento dijo en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial Saba, controlada por los hutíes, que se trata del "balance preliminar" de víctimas y apuntó que los equipos de la defensa civil están trabajando para "extinguir los incendios causados por la agresión sionista" y para recuperar a los desaparecidos. Asimismo, condenó la "criminal agresión sionista, que tuvo como objetivo instalaciones civiles y de servicio", al tiempo que responsabilizó a Israel y a sus aliados -en referencia velada a Estados Unidos- de "las consecuencias de estas peligrosas acciones de provocación".

Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí El Ejército de Israel ha lanzado este domingo una serie de ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, que han alcanzado un complejo militar donde se encuentra el Palacio Presidencial, dos centrales eléctricas y al menos un depósito de combustible sin que de momento se conozca el número de víctimas. El Ejército israelí ha confirmado los ataques en su cuenta de la red social X: una ola de bombardeos contra la "infraestructura militar" que comprenden ataques contra el complejo donde se encuentra el Palacio Presidencial, las centrales eléctricas de Haziz y Assar, y un almacén de combustible utilizado "para las actividades militares del régimen terrorista hutí". "Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia el territorio del país", ha explicado el Ejército israelí.

Ataques de Israel La Fuerza Aérea Israelí acusó este domingo a los rebeldes hutíes de Yemen de haber utilizado "con alta probabilidad" y, por primera vez, un misil con una ojiva de racimo en un ataque el viernes dirigido contra Israel, que se desintegró en pleno vuelo y no causó heridos. "Tras una revisión operativa inicial del misil hutí lanzado hacia Israel desde Yemen el viernes, se determinó que probablemente contenía varias submuniciones destinadas a detonarse al impactar", detalló hoy un oficial en un comunicado.

"Netanyahu es el verdadero obstruccionista" El grupo islamista Hamás acusó este domingo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de exigir "nuevas condiciones" siempre que ambas partes se han acercado a la firma de un alto el fuego; como señalan las declaraciones del ex portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, en una entrevista con el Canal 13 israelí. "Las confesiones israelíes y estadounidenses confirman que Netanyahu es el verdadero obstruccionista de los acuerdos de intercambio y los ceses del fuego", dijo hoy Hamás en un comunicado oficial.