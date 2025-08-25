Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump reitera su apoyo a una paz duradera en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su apoyo a una "solución negociada que conduzca a una paz duradera" en Ucrania en una carta que envió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por la celebración de sus 34 años como país independiente.

"El pueblo de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable y el coraje de su país inspira a muchos. Al celebrar este día tan importante, sepa que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente", escribió Trump en la misiva, que publicó Zelenski en su cuenta de X.

El mandatario estadounidense quiso extender "sus mejores deseos" a todo el pueblo ucraniano en el día que celebran 34 años de independencia de la Unión Soviética en medio de la guerra con Rusia.