Ataque a 15 kilómetros del frente
Muere un minero y otros 148 quedan atrapados por un ataque ruso contra una mina de cobre en Ucrania
Redacción
Al menos un minero ha muerto y otros 148 han quedado atrapados bajo tierra este martes a causa de un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la mina de cobre de Bilozerske, situada cerca de la localidad de Dobropillia, situada en el este de Ucrania. Las autoridades del país, que han confirmado que tres trabajadores se encuentran heridos, han indicado que la mina afectada pertenece a la compañía ucraniana DTEK, si bien no han dado detalles específicos sobre la ubicación exacta de la misma. Fuentes del Gobierno han explicado que las labores de búsqueda y rescate de los mineros restantes continúa.
El líder del sindicato de mineros, Mijailo Volinets, ha matizado, por su parte, que son en concreto 148 los mineros que permanecen atrapados. Varios medios de comunicación ucranianos han difundido una serie de imágenes en las que se puede ver una nube negra sobre la mina. La localidad de Dobropillia se encuentra en la zona de la provincia de Donetsk que continúa bajo control ucraniano, si bien la semana pasada el Ejército ruso se quedó a las puertas de la ciudad.
Las fuerzas ucranianas han logrado de momento mantener sus posiciones en la zona. La mina en cuestión se encuentra a tan solo 15 kilómetros de la línea de frente.
