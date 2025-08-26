En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Médicos Sin Fronteras denuncia que Israel ataca con "impunidad" a "los únicos testigos de su campaña genocida"
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Amnistía denuncia la destrucción "deliberada" de más de 10.000 estructuras en el sur de Líbano por Israel
Amnistía Internacional ha denunciado este lunes que el Ejército israelí ha destruido o dañado "gravemente" más de 10.000 estructuras en el sur de Líbano, unos hechos que ha cometido incluso después de alcanzar un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024 y por los que la ONG ha pedido que sean investigados como "crimen de guerra".
"Las tropas israelíes han dejado deliberadamente una estela de devastación en sus movimientos por la región. Su flagrante desprecio de las comunidades que han destruido es abominable. La destrucción generalizada y deliberada por las fuerzas armadas israelíes de bienes de carácter civil y tierras agrícolas en el sur de Líbano debe ser investigada como crimen de guerra", ha declarado la directora de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, al considerar que el Ejército israelí ha cometido estos actos "de forma intencionada o temeraria".
MSF denuncia que Israel ataca con "impunidad" a "los únicos testigos de su campaña genocida"
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha condenado los ataques ejecutados este lunes por el Ejército israelí contra el hospital Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, en el que han muerto cinco periodistas, entre las que se encontraba la fotógrafa Mariam Abú Daga, que colaboraba con la ONG, y ha denunciado que Israel actúe "con total impunidad" contra "los únicos testigos de su campaña genocida".
"Estamos indignados porque las fuerzas israelíes siguen atacando a trabajadores sanitarios y periodistas con total impunidad. Mientras Israel sigue ignorando el Derecho Internacional, los únicos testigos de su campaña genocida están siendo atacados deliberadamente. Esto debe acabar ya", ha declarado el coordinado de emergencias de MSF en el enclave palestino, Jerome Grimaud, en un comunicado en el que ha condenado los "terribles" bombardeos que han han matado al menos a 20 personas y herido a otras 50.
Barrack respalda ante Al Shara su respaldo a una Siria que "represente a todos"
El enviado especial de Estados Unidos para Siria y Líbano, Tom Barrack, ha reafirmado este lunes su respaldo a una Siria que "represente a todos" durante un encuentro en Damasco, la capital siria, con el presidente de transición de este país, Ahmed al Shara, en medio de las negociaciones para un acuerdo de seguridad con las autoridades de Israel y mediado por Washington.
"Una Siria unida, estable y próspera requiere representación de todos, para todos. ¿Qué mejor indicador de los pasos hacia este objetivo que la unión de (el congresista republicano) Joe Wilson y (la senadora demócrata) Jeanne Shaheen en un apoyo bipartidista a la visión de (el presidente) Donald Trump? Mediante el diálogo, no la violencia, superamos nuestras diferencias", ha declarado en su cuenta de la red social X.
Habla Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apostado este lunes por que la guerra de Gaza tendrá un "final concluyente" en un plazo de "dos o tres semanas". "Creo que en las próximas dos o tres semanas vais a tener un final concluyente bastante bueno", ha afirmado el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca. "Es difícil decirlo porque llevan luchando miles de años", ha argumentado. "Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Tiene que terminar, pero la gente no puede olvidar el 7 de octubre", ha añadido.
Habla Netanyahu
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha lamentado "profundamente" el "trágico accidente" registrado este lunes en el hospital Nasser de la Franja de Gaza, donde han muerto al menos 20 personas, entre ellas cuatro periodistas, tras un ataque israelí denunciado por las autoridades gazatíes. "Israel valora el trabajo de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva. Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamás. Nuestros objetivos juntos son derrotar a Hamás y traer a nuestros rehenes a casa", ha subrayado en un comunicado.
Reino Unido condena el doble ataque de Israel
El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, condenó este lunes el doble ataque con misiles israelíes contra el hospital Naser en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas, y declaró sentirse "horrorizado" por la ofensiva. En su cuenta de la red social X, el titular de la diplomacia británica escribió: "Horrorizado por el ataque de Israel al hospital Naser. Los civiles, el personal sanitario y los periodistas deben ser protegidos. Necesitamos un alto el fuego inmediato".
Habla Guterres
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este lunes el doble ataque israelí contra el hospital Naser, en el sur de la Franja de Gaza, donde han muerto una veintena de personas, entre ellas cinco periodistas, y pidió una "investigación pronta e imparcial sobre estos asesinatos". Este "asesinato", según Guterres, "pone de relieve los riesgos extremos que enfrentan el personal médico y los periodistas al realizar su labor vital en medio de este brutal conflicto".
Asesinato de periodistas
La ONU dijo este lunes que el nuevo asesinato de un grupo de periodistas que trabajaban en Gaza, como consecuencia del bombardeo de un hospital por parte del Ejército israelí, debe impulsar al mundo a actuar y exigir rendición de cuentas y justicia. "El asesinato de periodistas en Gaza debería conmocionar al mundo, pero no para dejarlo en un silencio atónito, sino para impulsarlo a actuar, exigiendo rendición de cuentas y justicia", reaccionó la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani.
En vídeo
El momento del bombardeo israelí sobre un hospital en Gaza: al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas
Tensión en Bélgica
El viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, no descartó este lunes bloquear iniciativas de socios del Gobierno federal si partidos como el soberanista flamenco N-VA y el liberal francófono MR siguen impidiendo una postura más firme hacia Israel y el reconocimiento del Estado palestino. “Si no hay un tono más firme dentro del Gobierno con respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno israelí, o si no se toman medidas a favor del reconocimiento de Palestina, se avecina una crisis importante”, advirtió Prévot, miembro del partido democristiano Les Engagés, en una entrevista al diario ‘De Standaard’ que recoge la agencia Belga.
