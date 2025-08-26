Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Amnistía denuncia la destrucción "deliberada" de más de 10.000 estructuras en el sur de Líbano por Israel

Amnistía Internacional ha denunciado este lunes que el Ejército israelí ha destruido o dañado "gravemente" más de 10.000 estructuras en el sur de Líbano, unos hechos que ha cometido incluso después de alcanzar un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024 y por los que la ONG ha pedido que sean investigados como "crimen de guerra".

"Las tropas israelíes han dejado deliberadamente una estela de devastación en sus movimientos por la región. Su flagrante desprecio de las comunidades que han destruido es abominable. La destrucción generalizada y deliberada por las fuerzas armadas israelíes de bienes de carácter civil y tierras agrícolas en el sur de Líbano debe ser investigada como crimen de guerra", ha declarado la directora de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, al considerar que el Ejército israelí ha cometido estos actos "de forma intencionada o temeraria".