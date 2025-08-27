Dinamarca convoca a encargado de negocios de EEUU por un supuesto intento de "influir" en Groenlandia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca ha convocado este miércoles al encargado de negocios de la embajada de EEUU por los supuestos intentos de personas vinculadas a la Administración estadounidense de influir en la opinión pública groenlandesa.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha reiterado en varias ocasiones en los últimos meses su interés por "hacerse" con el territorio autónomo danés de Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Al menos tres ciudadanos estadounidenses con contactos con Trump han realizado recientemente actividades encubiertas para influir en la opinión groenlandesa y reclutar a personas favorables a la independencia de Copenhague, informó la televisión pública danesa DR, que cita a fuentes anónimas.

"Cualquier intento de inmiscuirse en los asuntos internos del Reino de Dinamarca es inaceptable. Por ese motivo he pedido que se convoque al encargado de negocios estadounidense a una reunión", señaló el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, a la agencia de noticias Ritzau.

Rasmussen ya había tomado una medida similar en mayo pasado tras las informaciones en medios estadounidenses sobre la intención de Washington de aumentar el espionaje sobre Groenlandia. El Gobierno estadounidense ha pedido a sus servicios de inteligencia que identifiquen gente en esa isla ártica y en Dinamarca que pueda apoyar las aspiraciones de Washington sobre la isla, informó entonces el diario 'Wall Street Journal'.

Actitud hostil

En una nota enviada a la DR, los servicios de inteligencia daneses (PET) admitieron que Groenlandia es objeto de campañas para provocar disensiones con Copenhague. "El PET cree que podría ocurrir aprovechando desacuerdos existentes o inventados, por ejemplo en relación con casos conocidos, o promoviendo o reforzando ciertos puntos de vista en Groenlandia con respecto al Reino o Estados Unidos y otros países con intereses en Groenlandia", consta en la nota.

Las autoridades danesas y groenlandesas han criticado en varias ocasiones la actitud hostil de Estados Unidos, a la vez que han reiterado su disposición a aumentar la cooperación conjunta en defensa y económica, con el sector minero como una de las posibles áreas.

El encargado de negocios es actualmente la máxima representación diplomática de EEUU en Dinamarca, a la espera de que el nombramiento de un nuevo embajador sea aprobado por Washington.