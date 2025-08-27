Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

El Ejército israelí intercepta un misil lanzado desde Yemen El Ejército de Israel ha anunciado en la madrugada de este miércoles la interceptación de un misil procedente de Yemen que ha hecho saltar las alarmas en varios puntos del país, en lo que parece el primer lanzamiento de los hutíes desde los bombardeos ejecutados el domingo por la aviación israelí contra la capital yemení, Saná, que dejaron al menos diez muertos un centenar de heridos. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado que un misil ha sido lanzado desde Yemen hacia territorio israelí y los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", ha anunciado el Ejército israelí en una primera y breve publicación compartida en su canal de Telegram.

Masivas marchas en Tel Aviv para presionar sobre Netanyahu a que acepte un alto el fuego Cientos de miles de personas se han concregado este martes en las calles de Tel Aviv para exigir al Gobierno israelí que acepte el acuerdo de alto el fuego --propuesto por Qatar y Egipto y al que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- y permita la liberación de los secuestrados que aún permanecen en la Franja de Gaza. Más de 350.000 personas han acudido a las manifestaciones convocadas en la ciudad israelí, según ha estimado el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado en el que ha mencionado "un mensaje claro: el Gobierno debe firmar el acuerdo que está sobre la mesa".

Un ataque de Israel contra una base militar siria deja al menos seis soldados muertos Al menos seis soldados del Ejército sirio han muerto a consecuencia de dos ataques con dron perpetrados este martes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra una localidad al sur de Damasco, la capital del país. Los ataques del Ejército israelí han tenido lugar cerca del municipio de Kisweh, ubicado en las inmediaciones de la carretera que une Damasco y la región de Sueida (suroeste), según ha indicado la cadena de televisión siria Al Ikhbariya.

Trump presidirá hoy una "gran reunión" sobre Gaza en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá, este miércoles, una "gran reunión" para abordar la situación de Gaza. El enviado especial a Oriente Medio de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó la reunión que se desarrollará en la Casa Blanca durante una entrevista en la cadena Fox News. Witkoff no dio detalles sobre los funcionarios o invitados a la reunión, pero agregó que existe "optimismo" respecto a que la Administración Trump encuentre un camino que permita poner fin al conflicto en 2026.

MSF suspende la distribución de agua tras un tiroteo cerca de uno de sus puntos de distribución en Gaza La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este martes que ha suspendido la distribución de agua potable después de que este fin de semana se produjera un tiroteo cerca de uno de sus puntos de distribución en el sur de la Franja de Gaza, y ha remarcado que "nadie debería tener que arriesgar su vida por conseguir agua".

Shlomo Ben Ami, exministro israelí: Netanyahu usa Gaza para su supervivencia política El exministro laborista de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, ha asegurado este martes que su país está "dividido" y cree que el conflicto en Gaza solo finalizará si se acaba con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que lo utiliza para su "supervivencia política". "Para poner fin a la ocupación colonial del régimen tiránico que Israel está ejerciendo y de la corrupción, hay que deshacerse antes que nada de este Gobierno", ha afirmado Ben Ami en su intervención en el curso 'Quo Vadis Europa', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que dirige el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell. El que fuera también embajador en España considera que si Netanyahu pusiese fin al conflicto en Gaza, sus socios "radicales extremistas teofascistas" le abandonarían.

Macron pide a Netanyahu que abandone "la huida hacia adelante mortífera" de Israel en Gaza El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este martes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que abandone "la huida hacia adelante mortífera e ilegal" de su operación en Gaza y advirtió que "reducir a la hambruna" a los palestinos aislará aún más internacionalmente al Estado hebreo. "Le pido de manera solmene que abandone la huida hacia adelante mortífera e ilegal de una guerra permanente en Gaza que expone a su país a la indignidad y a su pueblo a un callejón sin salida", subrayó el presidente francés al jefe de Gobierno de Israel. Lo hizo en una larga misiva enviada a Netanyahu, publicada por Le Monde, en respuesta a otra carta que el dirigente israelí había enviado a Macron el 17 de agosto en la que relacionaba el aumento de actos antisemitas en Francia con su anuncio de que va a reconocer el Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU.

Heridos cerca de 25 palestinos en una incursión del Ejército de Israel en Ramala, Cisjordania Alrededor de 25 palestinos han resultado heridos este martes en una incursión lanzada por el Ejército de Israel contra las ciudades de Ramala y Al Biré, en Cisjordania, una operación que se ha saldado con al menos cinco detenidos. La Media Luna Roja Palestina ha señalado que entre los heridos hay siete con impactos de bala, seis por el uso de balas de goma, tres por metralla y cinco por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas israelíes, que han realizado una redada en una tienda de cambio de divisas.

China reclama a Israel que detenga "inmediatamente" su ofensiva contra la Franja de Gaza