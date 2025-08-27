Al menos 6 soldados sirios muertos en un nuevo bombardeo israelí cerca de Damasco

Al menos seis soldados del Ejército sirio han muerto durante la madrugada de este miércoles en un bombardeo con un avión no tripulado israelí a las afueras de Damasco, según ha confirmado el Gobierno del país árabe.

Estos últimos muertos se suman a una larga lista de fallecidos por ataques de Israel. Desde la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre del año pasado, Siria ha sido objetivo de bombardeos constantes del Estado hebreo, que asegura no permitir la presencia de ningún soldado o equipo militar sirio que esté destinado al sur de la capital.

El ataque de este miércoles, según asegura el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), consistió de dos bombardeos, conocidos como la técnica del 'double tap': un primer bombardeo seguido de otro, al cabo de unos minutos, con el objetivo de matar a los paramédicos que se desplazan al lugar. Israel realizó un ataque similar contra un hospital de Gaza esta misma semana. En él fueron asesinados cinco periodistas.

En la última semana, Tel Aviv ha redoblado sus acciones contra Damasco, a pesar de que el Gobierno del primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, y el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, se encuentran en pleno proceso de normalización y rebaja de tensiones, mediado por Estados Unidos y su enviado especial a Siria, Tom Barrack.

Todo esto, sin embargo, no supone un freno para Israel, que durante los dos últimos años, tanto en el Líbano como en Gaza, ha apretado con sus ofensivas militares mientras negociaba sus altos el fuego tanto con Hamás como con Hizbulá.

Este lunes, de hecho, Israel —que ocupa los Altos del Golán desde 1967 y en diciembre amplió su área de ocupación dentro de territorio sirio— lanzó una incursión terrestre a gran escala contra el pueblo de Beit Jin, en la región de Damasco, e incluso llegó a disparar contra la población local, según medios sirios. Soldados de Tel Aviv, constantemente, realizan incursiones, operaciones y detenciones de ciudadanos sirios en los pueblos limítrofes a sus regiones ocupadas dentro de Siria, sobre todo en la región de Quneitra. Israel asegura que, con ellas, busca acabar con el tráfico de armas desde Siria hacia el Líbano.

"Partición y desestabilización"

"Israel está violando constantemente el acuerdo de desescalada de 1974 entre nuestros países, y persigue una política expansionista y de partición y desestabilización en toda la región", aseguró este martes el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, cuyo Gobierno no ha respondido a un solo ataque israelí.

Según el OSDH, Israel ha realizado 95 ataques independientes contra Siria desde diciembre de 2024, en los que ha matado a 60 personas, 29 de los cuales militares del país árabe. La mayor de estas acciones israelís fue en julio de este año, cuando Tel Aviv llegó incluso a bombardear el cuartel general del Ministerio de Defensa sirio, en Damasco, además de las inmediaciones del palacio presidencial donde vive Al Sharaa.

