La casa de Rusia en Alicante "monitorea" la actividad de la oposición rusa en España

La Casa de Rusia en Alicante, una organización dedicada a "promover la integración" de los inmigrantes procedentes de Europa del este, según reza su página web, tiene como una de sus tareas principales "monitorear" las actividades de la oposición rusa en España e informar de ellas a Moscú. Ello se desprende del contenido de su informe de actividades del ejercicio 2023 remitido a la capital rusa, firmado por su presidente, Aleksándr Chepurnoy y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el marco de una investigación internacional en el que han participado una treintena de medios de comunicación, que han examinado durante meses 50.000 documentos de Pravfond, una organización gubernamental rusa sancionada por la UE que financia la defensa legal de los rusos en el extranjero.

En el apartado número 3, el texto da cuenta de la labor de "monitoreo de organizaciones de compatriotas" e individuos "que han adoptado una posición proucraniana o se avergüenzan de ser ciudadanos de Rusia". Prácticamente, se descarta que las autoridades de España financien a las asociaciones rusas de opositores, y se da por sentado que los fondos proceden de Estados Unidos. Y a continuación se informa a Moscú de la aparición en nuestro país de "dos asociaciones nuevas, que están predispuestas de forma muy agresiva contra el movimiento de compatriotas rusos" (es decir, los ciudadanos rusos residentes en España que apoyan la invasión de Ucrania). En concreto "la asociación de Rusos Libres y Rusia Tomorrow". En realidad, se trata de la misma asociación, cuyo nombre original 'Rusia Tomorrow' se modificó posteriormente por el nombre de Rusos Libres.

Actividades denunciadas

Las actividades de la Casa de Rusia en Alicante han sido denunciadas por esta organización, que agrupa a rusos disidentes con Putin y residentes en España. Tras estudiar las informaciones publicadas por EL PERIÓDICO y el resto de diarios de Prensa Ibérica el pasado 16 de julio, la asociación considera que pudieron cometerse delitos "contra la seguridad del Estado, infracciones de sanciones de la UE y blanqueo de capitales". La denuncia se centra en los párrafos de los informes y mensajes enviados a la sede central de Pravfond en Moscú en los que el presidente Chepurnoy habla de crear "un grupo de abogados y periodistas leales a la Federación Rusa" y del lanzamiento de campañas contra la OTAN "sin atraer la atención hacia sí". La investigación también demostró que casa de Rusia en Alicante había continuado recibiendo subsidios de Pravfond con fecha posterior a la adopción de las sanciones, en junio de 2023.

Además de proporcionar la asistencia jurídica a ciudadanos rusos residentes en España, la institución cuenta con la potestad de emitir documentos oficiales como pasaportes, que evitan a los residentes rusos en la Comunidad Valenciana desplazarse a Moscú a un sobreprecio, una práctica escasamente convencional en opinión de Los Rusos Libres abre la puerta a irregularidades y corrupción.

