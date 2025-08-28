Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos tres muertos y una veintena de heridos en una oleada de ataques de Rusia sobre Kiev

Los bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev.

Los bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev. / Efrem Lukatsky / AP

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

