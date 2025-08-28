Rusia ya usa contra Ucrania drones kamikazes iraníes Shahed-136

Los países de la OTAN están armando a Ucrania con material moderno. Eso incluye el dron turco Bayraktar que tanto daño ha hecho a las tropas rusas en el campo de batalla. Moscú necesita contrarrestar el efecto de esas tecnologías militares. Para ello, ha recurrido a unos de los pocos países dispuestos a venderle armamento a Vladímir Putin en estos momentos: Irán.

De el país persa ha adquirido varios cientos de drones del modelo Shahed-136, según la inteligencia estadounidense, que asegura que Teherán también ha entrenado a soldados rusos en su manejo. Se trata de un Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV en sus siglas en inglés). Irán niega la venta.

El dron iraní que Rusia usa en Ucrania.

El Shahed-136 ('testigo' en persa) es un UAV kamikaze. Tiene un rango de acción de 2.500 kilómetros, según el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Han sido usados anteriormente en el ataque contra el petrolero MT "Mercer Street" frente a la costa de Omán en 2021 y por Yemen en la guerra contra Arabia Saudí.

Este martes, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha mostrado fotos de los restos de uno de estos drones presuntamente derribado en el noreste de la región de Járkov, de donde el Ejército de Putin ha tenido que huir tras una dura contraofensiva ucraniana. Es la primera vez que Kiev exhibe uno de estos UAV iraníes como “trofeo” de guerra. En las fotos entregadas a los medios se pueden ver partes de la aeronave con las palabras 'Geran-2' escritas en un lateral y la marca Shahed-136 en otra.

El Ministerio de Defensa británico ha dicho en un comunicado que esta es la prueba de que Rusia los está usando ya para “llevar a cabo ataques tácticos".

Reabastecerse de drone “munición”

“Estos llamados drones kamikaze deben ser considerados como munición, y como tal debe ser reabastecida”, explica a El Periódico de España Martin Hurt, analista militar del Centro Internacional de Defensa y Seguridad de Estonia. “Como Moscú no esperaba tanta resistencia de Ucrania, necesita muchos drones y los está importando de Irán”.

Rusia ya produce varios modelos de UAV, como el Kronshtadt Orion, que ya ha sido visto y derribado en el campo de batalla en Ucrania. Pero no son suficientes. Tiene otros de reconocimiento, como el israelí IAI Searcher.

“En la guerra de Rusia contra Ucrania se ha aprendido la lección militar de que la vida media de un dron de reconocimiento es de una semana en un conflicto de alta intensidad”, dice Hurt. “Son habitualmente derribados o inutilizados por las capacidades de guerra electrónica”.

Sanciones

Estados Unidos ha puesto sanciones a cuatro empresas iraníes y a un individuo por suministrar drones a Rusia. Uno de los sancionados es el proveedor de servicios Safiran Airport Services, con sede en Teherán, que ha coordinado vuelos militares rusos entre Irán y Rusia, incluidos algunos en los que supuestamente se habrían transportado drones iraníes para Moscú, informa EFE.

"Estados Unidos se compromete a hacer cumplir estrictamente nuestras sanciones contra Rusia e Irán y a responsabilizar a Irán y a quienes apoyan la guerra", ha dicho en un comunicado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo, Brian Nelson.

Washington ha anunciado sanciones para otras tres empresas y un individuo por el desarrollo, la producción y la adquisición de aviones no tripulados y componentes de drones para la Guardia Revolucionaria de Irán.

Entre ellas figura Paravar Pars Company, asociada con la Universidad Imam Hossein, controlada por la Guardia Revolucionaria, acusada de producir y probar drones para este cuerpo de élite iraní.

También Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) por participar en la investigación, el desarrollo y la producción del programa iraní Shahed-171 de drones, propiedad de la Guardia Revolucionaria.

Y por último está Baharestan Kish Company, que ha supervisado varios proyectos relacionados con la defensa, entre ellos, la fabricación de drones.