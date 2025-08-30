Sanciones comerciales, científicas o una flota internacional contra el bloqueo: propuestas europeas para salvar Gaza

La presión de la Unión Europea al Gobierno de Benjamín Netanyahu para que detenga la hambruna provocada en Gaza y la matanza de civiles sigue limitándose, por el momento, dos años y más de 60.000 muertos después, a declaraciones públicas de condena y un acuerdo secreto de entrada de ayuda humanitaria que Israel sigue incumpliendo.

La distancia de la élite bruselense con la sociedad civil es enorme, a decir de las encuestas. Ocho de cada diez españoles consideran que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Ocho de cada diez alemanes consideran “injustificable” la actuación del ejército israelí. En Bruselas (y en Berlín) se multiplican las críticas internas, las cartas de protestas de funcionarios y los discursos de parlamentarios contra la inacción europea. El Gobierno de Países Bajos y el de Bélgica se tambalean ante la falta de medidas concretas y dimisiones o amenazas de dimisión de ministros insatisfechos.

Pero, ¿qué podría hacer una UE dividida, con posiciones que van desde el apoyo férreo del ultra húngaro Orbán a su homólogo israelí y la “cuestión de Estado” alemana hacia Israel a la belicosidad española o irlandesa, que propone una intervención militar de Naciones Unidas para romper el bloqueo de Gaza y frenar la hambruna?

17 países de la UE han pedido a la Comisión que revise y, en su caso, suspenda el acuerdo marco que define las relaciones entre la UE e Israel, por la clara violación de la cláusula de respeto de los derechos humanos en él incluida. Las iniciativas de este tipo las iniciaron España e Irlanda hace más de un año, pero la Comisión de Ursula von der Leyen las metió entonces en un cajón. Este sábado, España ha llevado a la reunión de ministros de Exteriores y Defensa una nueva propuesta formal que ha presentado España contiene 16 medidas concretas destinadas para aumentar la presión sobre Israel.

"Hemos presentado a la UE un importante paquete de medidas que la UE puede adoptar inmediatamente, entre las que está la suspensión [del acuerdo de asociación con Israel]”, subrayan fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores español. "Pero también incluimos otras que deberían haberse adoptado hace mucho tiempo, como por ejemplo el embargo de venta de armas, que España también fue la primera en adoptar y que es una obligación jurídica para todos los estados miembros, ante las violaciones del derecho internacional humanitario que se están produciendo en Gaza".

El documento (non paper), adelantado por El País y al que ha tenido acceso este diario, se proponen, entre otras medidas, un embargo de armas y la cancelación de las licencias de exportación de material militar o de tecnología de doble uso; interrumpir la importación de productos y servicios de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania; suspender totalmente el acuerdo de asociación o al menos de la parte comercial del mismo, así como la participación israelí en el programa científico; y reducir las relaciones diplomáticas al mínimo imprescindible y enfocada al cumplimiento de la legislación internacional humanitaria.

La Comisión de Von der Leyen frena las sanciones

Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, se resiste a aprobar o promover sanciones serias contra Israel.

Bruselas se escuda en la falta de consenso para suspenderlo. Alemania o Hungría, entre otros, se oponen. Pero, como ha apuntado el ex Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, la Comisión podría tomar la iniciativa incluso sin unanimidad para suspender partes del acuerdo, en concreto las relativas al comercio. La UE es el primer socio comercial de Israel, con un 32% de sus exportaciones destinadas a los 27, por un total de 14.000 millones de euros. Una suspensión de las prebendas del acuerdo supondría un duro golpe económico al país.

Cinco gazatíes murieron de hambre el jueves, dos de ellos niños / .

“Como parte de ese Acuerdo de Asociación UE-Israel se establecen ciertos tratos comerciales preferenciales, como la rebaja de aranceles o de facilidad de entrada de productos de Israel a la Unión Europea”, explica a EL PERIÓDICO Pol Morillas, director del centro de pensamiento Cidob y autor de ‘En el patio de los mayores. Europa ante un mundo hostil’. “La Comisión Europea puede tomar la iniciativa para la suspensión de esa parte del acuerdo, como ya hizo con otro apartado del ámbito de la investigación científica y el acceso al programa Horizon Europe por parte de las instituciones israelíes. La regla que aplica no es la unanimidad sino la mayoría cualificada. Podría sortearse el veto alemán o húngaro”. La mayoría cualificada en la Unión Europea requiere una mayoría de estados (55%) y que representen a un mínimo el 65% de la población de la Unión. “Pero la Comisión no es muy proclive a estas medidas, y la presidenta Von der Leyen o es favorable a romper relaciones con Israel. La Comisión se escuda en que deben ser los Estados miembros los que acuerden esta suspensión. Así, se van tirando la pelota unos a otros, y la UE no actúa”.

Diez opciones, ninguna decisión

La suspensión total fue una de las diez propuestas de acción presentadas a los países el pasado 15 de julio a los 27 por la Alta Representante, Kaja Kallas, tras constatar en un informe que Israel incumplía la cláusula de respeto a los derechos humanos del acuerdo.

En aquella cita, sin embargo, un grupo de países, encabezados por Alemania, boicotearon toda medida contra el país de mayoría hebrea. Tampoco quisieron suspender el comercio con los productos procedentes de los territorios ocupados o cambiar la política de visados para presionar. La jefa de la diplomacia europea también presentó, sin éxito, a los estados miembros la opción de imponer un embargo de armas o de imponer sanciones a los ministros ultras israelíes, revisar la política de visados o prohibir las exportaciones desde los territorios ocupados. Sí se dejó la puerta abierta de la suspensión del programa Horizon de colaboración científica entre Israel y los países europeos.

Netanyahu está buscado por crímenes de guerra por los tribunales de La Haya, Israel tiene un caso abierto por genocidio y el buena parte de las ONG internacionales acusan a su ejército de cometer crímenes de guerra o genocidio. El ejército israelí dispara rutinariamente contra niños y otros civiles en Gaza, según decenas de doctores internacionales. Han matado a tiros a alrededor de dos mil personas desarmadas que iban a buscar comida en los centros establecidos por Israel, según Naciones Unidas.

La Comisión se ha negado a responder a las preguntas de este diario sobre si contempla medidas adicionales de presión contra Israel después de que Naciones Unidas declarara oficialmente que Gaza se encuentra en situación de hambruna provocada por Israel, lo que pone en riesgo la vida de decenas de miles de niños palestinos. Más de doscientas personas han muerto por desnutrición. “Nos estamos involucrando activamente con nuestra contraparte israelí por vías diplomáticas tanto a nivel político como local, y esa es nuestra herramienta clave”, se limita a apuntar el ejecutivo europeo.

El bloqueo alemán de las medidas de presión

Alemania dio el primer golpe serio sobre la mesa por primera vez el pasado 8 de agosto, cuando anunció la suspensión de todo envío de armamento a Israel que pudiera ser usado en su ofensiva en Gaza. Algunos han criticado el movimiento como inane, y contradictorio con lo que el propio país alegó ante la demanda de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia por su apoyo militar a un presunto genocidio. Entonces, Berlín aseguró que ya había reducido drásticamente sus exportaciones a Israel y que mandaba pocas “armas de guerra”. Sin embargo, el pasado 2 de junio, el Bundestag alemán publicó las cifras de exportaciones armamentísticas desde el 7 de octubre de 2023: cerca de 500 millones de euros en armas de fuego, munición, partes de armas y equipamiento para la Armada y el Ejército.

Palestinos junto a los cadáveres de varias personas muertas a manos del Ejército de Israel cuando intentaban obtener ayuda humanitaria en la Franja de Gaza (archivo) / Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

“Huelga decir que el Gobierno Federal sólo hace declaraciones veraces ante la CIJ. Las entregas de armas están sujetas a una evaluación caso por caso en Alemania, que siempre tiene en cuenta la dimensión jurídica internacional”, dice a EL PERIÓDICO la Embajada de Alemania. “La declaración del canciller es clara: se suspende toda entrega de armamento que pueda ser empleada en Gaza. Sin embargo, las entregas concretas están sujetas a confidencialidad, por lo que no podemos ofrecer una declaración más detallada”.

Berlín “condena enérgicamente la reciente decisión de ampliar la ofensiva militar israelí en Gaza y la anunciada toma de la ciudad de Gaza”, según la misma fuente. Pero la situación se agrava sobre el terreno, con el grueso de las infraestructuras destruidas y los más de dos millones de palestinos concentrados en unos campos de refugiados precarios.

Como principal aliado europeo de Israel, ¿se plantean otras medidas de presión para frenar la posibilidad de un genocidio en Gaza?. “El anuncio de Friedrich Merz de suspender la entrega de armamento que pueda utilizarse en Gaza es un paso significativo para ejercer presión. Además, estamos examinando la propuesta de la Comisión de la UE de suspender parcialmente a Israel del Programa Europa Horizonte y participaremos constructivamente en los debates de Bruselas”, afirma el gobierno alemán a través de su delegación diplomática. “También pedimos que, de una vez, se supere el bloqueo que impide aplicar sanciones contra los grupos de colonos violentos”.

Una intervención militar internacional en Israel

El presidente de Irlanda, Michael Higgins, ha pedido al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que forme una fuerza internacional que garantice la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Su solicitud se produce tras la declaración oficial de hambruna en el territorio. Higgins se basa en el Capítulo VII de la Carta de la ONU, que da al Consejo de Seguridad la potestad para autorizar el uso de la fuerza militar en conflictos internacionales. Si un porcentaje específico de la Asamblea General apoya la medida, el secretario general podría solicitar la creación de la fuerza incluso con el previsible veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.

Una versión limitada de esta idea sería el envío de una flota humanitaria internacional de países afines para tratar de romper el bloqueo de Gaza. La versión civil de esa flotilla parte en breve de Barcelona: decenas de embarcaciones con personas de medio centenar de países intentarán por tercera vez romper el cerco marítimo en los próximos días.

