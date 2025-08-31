Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Estado mayor ruso afirma controlar casi la totalidad de Lugansk y cerca de 80% de Donetsk

La gente observa un tren de pasajeros de alta velocidad Intercity+ dañado en un ataque ruso matutino en Kiev.

La gente observa un tren de pasajeros de alta velocidad Intercity+ dañado en un ataque ruso matutino en Kiev. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

