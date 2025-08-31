El Kremlin acusa a la UE de obstaculizar esfuerzos de Trump para la paz en Ucrania

Los líderes europeos obstaculizan los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución pacífica al conflicto en Ucrania, denunció hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente (Vladímir) Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyos esfuerzos para encausar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar", dijo a la televisión rusa.