Guerra de Ucrania

El avión de Von der Leyen sufre interferencias, presumiblemente rusas

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen / Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dp / DPA

Efe

Bruselas

La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.

"Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", indicó a Efe la portavoz comunitaria Arianna Podestà.

