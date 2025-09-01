La reina Camila fue víctima de un episodio de agresión sexual cuando era adolescente

La reina Camila fue víctima de un intento de agresión sexual durante su adolescencia, según le confesó al entonces alcalde de Londres, Boris Johnson. Así lo revela el nuevo libro sobre la monarquía británica, 'Power And The Palace', de Valentine Low.

Y es que en uno de los fragmentos de este libro, que analiza la relación entre la familia real británica y varios políticos del país y que fue publicado como adelanto el pasado 31 de agosto en 'The Times', se describe un encuentro que tuvo lugar en 2008 entre Johnson -entonces alcalde de Londres- y Camila.

Según Guto Harri, quien trabajó como director de comunicación para Johnson durante aquella época, Camila invitó al político conservador a Clarence House para una primera reunión. Fue allí, durante ese encuentro, donde la reina compartió un episodio profundamente desgarrador de su adolescencia, con relación al plan de Johnson de abrir tres centros de crisis para víctimas de violación en Londres.

El libro narra que cuando la esposa del monarca tenía entre 16 y 17 años, un hombre intentó tocarla de forma inapropiada mientras se dirigía en tren hacia la estación de Paddignton. Según Harri, cuando Johnson preguntó qué fue lo que pasó después, Camila respondió: "Hice lo que mi madre me enseñó. Me quité el zapato y le di un taconazo en los testículos". Al llegar a la estación, la propia Camila denunció el incidente a la policía, según apunta el libro.

Por aquel entonces, Johnson quería abrir tres centros de atención a víctimas de agresión sexual. Y aunque ya existía uno en el sur de Londres, perseguía abrir otros más en el este, oeste y norte de la ciudad. A lo que Harri declaró sobre esto: "Creo que abrió formalmente dos de los tres. Nadie preguntó por qué el interés ni el compromiso. Pero a eso se refirió todo".

Uno de los temas que más tiempo ha ocupado en la agenda pública de Camilla ha sido precisamente dar visibilidad y apoyo a las víctimas de violación, violencia doméstica y abuso sexual. Este marzo, mostró públicamente su apoyo a Gisèle Pelicot (superviviente de uno de los casos de violación con más alcance en los últimos años). Además, en 2024, la reina también celebró una recepción en el Palacio de Buckingham para reconocer el trabajo de quienes respaldan a las supervivientes de agresión sexual y a su vez, para relanzar el proyecto 'Wash Bags', una iniciativa que proporciona artículos de tocador a personas afectdadas por violación y abuso.

