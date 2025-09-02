Un juez federal declara ilegal el despliegue militar de Trump en Los Ángeles

La agenda cada vez más autoritaria de Donald Trump sigue recibiendo golpes en los tribunales. Este martes un juez federal de Washington ha declarado ilegal el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y militares en activo que el presidente de Estados Unidos autorizó en junio en Los Ángeles con el argumento de aplacar las protestas contra sus redadas de inmigración.

El juez Charles Breyer ha determinado que el despliegue, que llegó a rozar los 5.000 efectivos, viola la ley Posse Comitatus, del siglo XIX, que prohíbe a las fuerzas armadas ejecutar tareas policiales en suelo estadounidense en prácticamente todos los casos, con excepciones como la de una insurrección. El magistrado, hermano de un antiguo juez del Tribunal Supremo, no ha ordenado directamente el repliegue de los cerca de 300 militares que aún quedan en Los Ángeles pero sí que, si se mantienen allí, se limiten al cuidado de edificios. Ha dado también un plazo de 10 días para que se aplique su decisión, abriendo la puerta a una apelación.

Breyer, que no entra en otras acciones de la Administración como el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, rechaza la argumentación que la Administración usó en California, donde habló de una "rebelión" (no insurrección) y trató de justificar el despliegue diciendo que los militares solo estaban protegiendo a los agentes federales, que son los que realizan los arrestos de inmigrantes.

"Hubo, de hecho, protestas en Los Ángeles, y algunos individos participaron en violencia, pero no hubo rebelión ni las fuerzas del orden civiles eran incapaces de responder a las protestas y aplicar la ley", ha escrito el juez, que denuncia las acciones de Trump, el Departamento de Defensa y su secretario, Pete Hegseth.

La reacción de Newsom

La demanda la presentó el estado de California y este martes ha sido celebrada por el gobernador, Gavin Newsom, que se ha convertido en la principal némesis política de Trump.

"Hoy el tribunal se ha alineado con la democracia y la Constitución", ha declarado en un comunicado el gobernador. "Ningún presidente es un rey, ni siquiera Trump, y ningún presidente puede pisotear el poder de un estado para proteger a su gente".

Newswom también denuncia que el "intento de Trump de usar tropas federales como si fuera su fuerza policial personal es ilegal, autoritaria y debe ser frenada en todos los tribunales de todo el país".

Amenaza a otras ciudades

Trump ha usado su poder y el estatus especial de Washington DC para desplegar también militares de la Guardia Nacional en la capital, donde ha declarado una supuesta "emergencia de crimen" y donde actualmente hay más de 2.000 efectivos además de agentes federales. El mandatario ha amenazado también con replicar el despliegue en numerosas ciudades gobernadas por demócratas, y ha señalado en particular a Chicago, Nueva York, Baltimore y Boston.

Este martes, de hecho, volvía a Truth Social para señalar a Chicago y destacaba que este fin de semana ha habido 54 personas alcanzadas por tiroteos en la gran urbe de Illinois, incluyendo ocho fallecidos. El mandatario escribía en una de sus exageraciones habituales que "Chicago es la peor y más peligrosa ciudad en el mundo, de lejos" y prometía "resolver el problema del crimen rápido".

