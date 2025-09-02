El Pentágono autoriza que 600 abogados militares actúen temporalmente como jueces de inmigracion

La cruzada de Donald Trump contra la inmigración y su controvertido uso del estamento militar por parte del presidente de Estados Unidos en esa campaña avanza pese a algunos reveses que el mandatario está sufriendo en los tribunales. Este martes, el mismo día en que un juez federal de California declaraba ilegal el despliegue de militares en Los Ángeles, se ha sabido que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha autorizado que abogados militares funciones temporalmente como jueces de inmigración.

La agencia Associated Press ha sido la primera en informar de este paso, que está recogido en un memorando del 27 de agosto al que ha tenido acceso la agencia de noticias.

En ese documento se estipula que, “tan pronto como sea posible”, el Ejército empezará a enviar al Departamento de Justicia grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles. Los servicios militares deberían tener identificada la lista de letrados que pueden empezar su nueva misión para la semana que viene.

Comparecencia de Trump

La decisión podría ser comentada en una comparecencia que se espera de forma inminente en la Casa Blanca de Trump y Hegseth. Aunque la convocatoria se anticipa que es para anunciar el traslado a Alabama de la sede del mando espacial, que Joe Biden había instalado en Colorado, también se augura que el presidente y el jefe del Pentágono aborden otras cuestiones.

La atención está puesta, especialmente, en cualquier posible anuncio de un despliegue militar en Chicago u otras ciudades gobernadas por demócratas.

Especulación sobre la salud del presidente

La reaparición del presidente también se espera tras especulaciones crecientes sobre su estado de salud. Aunque a lo largo de este puente festivo los periodistas del 'pool' de la Casa Blanca lo han visto y retratado en traslados para jugar al golf, se ha intensificado la rumorología al no comparecer públicamente desde el miércoles pasado.

El domingo el propio Trump, que tiene 79 años, colgó un mensaje en Truth Social abordando esas especulaciones sin mencionarlas directamente: “No me he sentido mejor en mi vida”, escribió.

