Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Un grupo de manifestantes prende fuego en las inmediaciones de la residencia de Netanyahu en Jerusalén Un grupo de manifestantes ha prendido fuego en la madrugada de este miércoles cerca de la residencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, para exigirle que acepte un acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza que permita la liberación de los rehenes que aún siguen bajo custodia de Hamás. Un grupo de personas han incendiado contenedores de basura y un vehículo estacionado en las inmediaciones del domicilio del jefe del Ejecutivo israelí, según ha recogido el diario 'Times of Israel', entre otros medios locales.

Israel anuncia la muerte de un combatiente de Hamás que mantuvo en cautividad a tres rehenes liberadas en enero El Ejército israelí ha anunciado este martes la muerte de Hazem Oni Naim, combatiente de Hamás a quien ha acusado de mantener en cautividad a tres de las personas secuestradas tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y liberadas por la milicia palestina a principios de 2025, en un ataque a finales de agosto sobre la ciudad de Gaza. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet), bajo el mando del Comando Sur, atacaron y abatieron al terrorista Hazem Oni Naim en la zona de la ciudad de Gaza el 28 de agosto de 2025", ha indicado en su cuenta de la red social X.

Habla Macron El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este martes de que "ninguna ofensiva, ningún intento de anexión o de desplazamiento de poblaciones frenará" el reconocimiento de Palestina como Estado, en una alusión a los planes del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Asimismo, el presidente francés pidió a EE.UU. que "revierta" la decisión de denegar visados a los responsables palestinos de cara a la conferencia internacional en Nueva York del próximo 22 de septiembre acerca de la conveniencia de que haya un Estado de Palestina que conviva con el de Israel.

Los hutíes reclaman varios ataques contra Israel Los rebeldes yemeníes hutíes han reclamado este martes la autoría de varios ataques contra Israel y un buque en el mar Rojo, horas después de que el Ejército israelí haya asegurado haber derribado un dron lanzado desde Yemen, en el marco de las represalias tras la muerte de numerosos altos cargos de su Gobierno en un bombardeo israelí contra la capital, Saná. El portavoz de la insurgencia, Yahya Sari, ha explicado que han llevado a cabo cuatro operaciones militares con drones contra el edificio del Estado Mayor de Israel en Tel Aviv; una central eléctrica, el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión y el puerto de la ciudad de Asdod. "Lograron alcanzar sus objetivos con éxito", ha asegurado.

Israel aumentará sus ataques El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo este martes a los reservistas llamados a filas de cara a la invasión de la ciudad de Gaza que Israel aumentará e intensificará sus ataques contra la capital gazatí. "Nos estamos preparando para continuar con la guerra; vamos a aumentar e intensificar los ataques de nuestra operación y por eso os hemos convocado", manifestó Zamir en una visita a la base de Nachshonim, donde se dirigió a algunos de los miles de reservistas que se presentaron al servicio este martes.

Al menos 54 palestinos muertos en nuevos ataques israelíes este martes Al menos 54 palestinos han muerto en nuevos ataques israelíes lanzados contra la Franja de Gaza este martes, de los que 34 fallecieron en el norte del enclave, donde Israel avanza con sus tropas para ocupar su capital, la ciudad de Gaza, informaron fuentes médicas a EFE. Entre los 34 hay cinco miembros de una misma familia que fallecieron en bombardeos aéreos en Yabalia y en diferentes barrios de la ciudad de Gaza, según el recuento del hospital Al Shifa y de la Clínica Sheikh Radwan. Otras nueve personas han muerto mientras esperaban cerca del punto de distribución de Netzarim, en el centro de la Franja, para recoger la comida que entra desde Israel, según datos del hospital Al Awda, en Nuseirat.

Las fuerzas de Israel detienen al alcalde de Hebrón durante una nueva incursión en Cisjordania Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este martes al alcalde de la ciudad cisjordana de Hebrón, Taiser abú Sneina, en el marco de una nueva incursión militar en la zona, sin que el Ejército israelí se hayan pronunciado por el motivo de esta redada y del arresto del político palestino, inmediatamente criticado por el Consejo Municipal de Hebrón. Fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que Abú Sneina ha sido detenido en el interior de su vivienda, en la que han irrumpido varios militares israelíes, que han incautado además materiales y han trasladado al alcalde a otro lugar, sin detalles sobre su situación.

Las autoridades de Gaza alertan de la "aceleración" de las "consecuencias catastróficas de la hambruna" Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este martes de la "aceleración" de las "consecuencias catastróficas de la hambruna" en el enclave, causada por la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y las enormes restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población palestina. "Las catastróficas consecuencias de la hambruna en Gaza se están acelerando", ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha especificado que durante el mes de agosto se registraron 185 muertos por desnutrición y hambre, incluidos 83 --entre ellos 15 niños-- desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara la Franja como una zona de hambruna.

Trump reconoce que la ofensiva sobre Gaza está "perjudicando" a Israel "en el mundo de las relaciones públicas" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 63.000 palestinos, está "perjudicando" a su aliado en Oriente Próximo ante la opinión pública. "(Las autoridades israelíes) van a tener que acabar con esa guerra de una vez. Pero está perjudicando a Israel. No hay duda al respecto. Puede que estén ganando la guerra, pero no están ganando en el mundo de las relaciones públicas, y eso les está perjudicando", ha señalado en una entrevista concedida al portal de noticias estadounidense Daily Caller.