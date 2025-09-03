En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Donald Trump ha acusado a su homólogo chino, Xi Jinping, de "conspirar" contra su país junto a los mandatarios de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Putin se reúne con Kim Jong-un, que promete seguir ayudando a Rusia en todo lo necesario
El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió hoy en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que le prometió seguir ayudando a Rusia en todo lo que necesite, como ya hizo a la hora de proporcionar tropas para expulsar a los soldados ucranianos de la región de Kursk. "Si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia", dijo Kim al comienzo de la reunión, según informó la agencia Interfax.
Trump dice que Xi Jinping "conspira" contra EEUU junto a Rusia y Corea del Norte
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes a su homólogo chino, Xi Jinping, de "conspirar" contra su país junto a los mandatarios de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un, con quienes sostuvo reuniones en Pekín. "Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América", publicó Trump en su cuenta de Truth Social. El mensaje está dirigido al mandatario chino en el marco de la visita de los demás líderes mencionados, quienes están participando en un gran desfile militar que se desarrolla para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
Sánchez viajará a París para participar en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios por Ucrania
Pedro Sánchez se desplazará este jueves a París para participar presencialmente en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios para Ucrania auspiciada por Enmanuel Macron. Los integrantes de esta coalición, mayoritariamente europeos, debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia, apuntando a nuevas sanciones, y propiciar un alto el fuego.
Putin y Xi evitan abordar despliegue de pacificadores chinos en Ucrania, según el Kremlin
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, evitaron este martes abordar durante la reunión celebrada en Pekin el posible despliegue de pacificadores chinos en Ucrania, una iniciativa que partió del mandatario estadounidense, Donald Trump. "El tema ni siquiera se planteó y no hubo conversación alguna al respecto", afirmó a la prensa el asesor presidencial para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, citado por Interfax. Añadió que durante la conversación Putin informó a Xi de los resultados de la reunión sostenida con Trump en Alaska, así como de las conversaciones telefónicas sostenidas posteriormente con el mandatario estadounidense. Varios medios occidentales informaron anteriormente que Trump apoyaba la idea de emplazar fuerzas de paz chinas en Ucrania en el marco de las garantías de seguridad ofrecidas a Kiev. Según Financial Times, la idea fue presentada en un principio por la parte rusa y fue secundada por Washington.
Rusia lanza contra Ucrania un ataque adicional a plena luz del día con 53 drones
Después de que las defensas aéreas ucranianas neutralizaran durante la noche 120 de los 150 drones lanzados por Rusia, las fuerzas rusas volvieron a atacar territorio ucraniano durante el día con otros 53 vehículos no tripulados, de los que 48 pudieron ser interceptados. Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, el principal objetivo de esta segunda oleada lanzada por los rusos en una franja horaria poco habitual para este tipo de ataques fue la ciudad de Kiev. A las 16.00 hora local (14.00 GMT) cuando fue emitido este parte, drones rusos seguían en el aire sobre el territorio de las regiones fronterizas con Rusia de Cherníguiv y Sumi, en el norte de Ucrania. En el ataque de la noche, una persona ha muerto en la localidad de Bila Tserkva del sur de la región de Kiev debido a la caída de los drones rusos.
Erdogan descarta que Putin y Zelenski estén "preparados" para un encuentro cara a cara
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha descartado este martes que los presidentes de Ucrania y Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, estén "preparados" para un encuentro cara a cara, tal y como viene pidiendo su homólogo estadounidense, Donald Trump. Así lo ha manifestado el mandatario turco, que ha abordado con Putin las posibles vías para poner fin a la invasión rusa de Ucrania en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que ha tenido lugar en la ciudad de Tianjín. Posteriormente, Erdogan ha mantenido conversaciones telefónicas con Zelenski.
Ucrania recupera dos pueblos en Donetsk y pierde otro localidad junto a Dnipropetrovsk
Ucrania ha informado en las últimas horas de la reconquista de dos pueblos de la región de Donetsk que estaban en manos rusas, al tiempo que la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState ha dado como ocupada por Rusia una tercera localidad también de Donetsk situada junto a la región vecina de Dnipropetrovsk. Las dos localidades recuperadas por Ucrania son Novoekonomichne y Udachne. Su liberación ha sido anunciada por el Estado Mayor ucraniano en sus redes sociales. DeepState ha informado a su vez de la toma por parte de los rusos del pueblo de Voskrésenka.
Putin tacha de "disparate" el temor a un futuro ataque ruso sobre Europa
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado que las sospechas de que Rusia planee lanzar un ataque contra otro país europeo además de Ucrania son "un completo disparate que no tiene absolutamente ningún fundamento", fruto a su juicio de la "histeria" que se vive en Occidente. "Se trata de una provocación o de una completa incompetencia", ha sentenciado Putin al verse en Pekín con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, uno de los pocos líderes de la Unión Europea que no ha roto lazos con el Kremlin tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.
Mueren dos civiles al detonar una mina en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania
Dos civiles murieron al detonar una mina en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, según anunció este martes su gobernador, Alexandr Jinshtéin. "Ayer, cerca de la aldea de Popovka, en el distrito de Rilski, dos civiles se toparon con una mina en un campo minado. Se trata de dos hombres de 38 y 28 años. Ambos, para nuestro profundo pesar, fallecieron en el lugar", informó Jinshtéin en su canal de Telegram. El gobernador aprovechó para advertir a los residentes de mantenerse alejados de las zonas fronterizas.
Rusia asegura haber derribado 13 drones ucranianos sobre la región de Rostov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 13 drones de ala fija ucranianos sobre la región de Rostov, en el sur del país, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. La pasada noche ha sido la más tranquila para los militares que defienden el espacio aéreo de Rusia desde el 28 julio, cuando fueron interceptados y destruidos solo siete drones ucranianos.
