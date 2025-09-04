Trump reúne a los líderes de Apple, Google, Meta, Microsoft y OpenAI (pero no a Musk) para abordar el rumbo de la IA

Apple, Google, Meta, Microsoft y OpenAI. Estos son algunos de los gigantes tecnológicos cuyos líderes acudirán esta noche a la Casa Blanca para cenar con Donald Trump y debatir el rumbo de la inteligencia artificial.

Entre los invitados destacan Mark Zuckerberg, fundador y presidente de la matriz de Facebook e Instagram; Sam Altman, jefe máximo de la start-up responsable de ChatGPT; Tim Cook, mandamás de Apple; Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, la empresa madre de Google y Youtube; o el fundador de Microsoft, Bill Gates.

La cita, que estrecha los lazos entre las administración conservadora y la industria tecnológica de Estados Unidos, tiene una ausencia notable: Elon Musk. El hombre más rico del mundo, al frente de influyentes empresas como Tesla, SpaceX y xAI, dinamitó a finales de mayo entre insultos y amenazas su breve alianza con Trump tras un polémico mandato de recortes públicos.

Entre la docena de directivos de la IA convocados por el Gobierno trumpista también figuran Satya Nadella (director ejecutivo de Microsoft), Sergey Brin (fundador de Google), Alexandr Wang (recién fichado como jefe de IA de Meta), Greg Brockman (presidente de OpenAI), Safra Catz (directora ejecutiva de Oracle), Shyam Sankar (jefe de tecnología de Palantir), Sanjay Mehrotra (director ejecutivo de Micron), David Limp (director ejecutivo de Blue Origin) o Jared Isaacman (director ejecutivo de Shift4 Payments, aliado de Musk y a quién Trump revocó como candidato a dirigir la NASA).

La reunión con el presidente tendrá lugar después que los directivos asistan a un evento sobre IA y educación organizado por la primera dama Melania Trump. "Durante esta etapa primitiva, es nuestro deber tratar a la IA como si fuera nuestros propios hijos: empoderándolos, pero con una guía atenta", reza el comunicado de convocatoria.

