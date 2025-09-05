En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin ha acusado a los países europeos de "obstaculizar" la resolución de la guerra en Ucrania tras conocer que al menos 26 países han comprometido ayudas para una hipotética fuerza militar en suelo ucraniano si se alcanza un alto el fuego
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Moscú acusa a Europa de "obstaculizar" la solución a guerra en Ucrania tras la cumbre de Voluntarios en París
El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha acusado este viernes a los países europeos de "obstaculizar" la resolución del conflicto en Ucrania, después de que la Coalición de Voluntarios haya acordado que al menos 26 de los 35 países que forman parte de ella han comprometido ayudas para una futura fuerza militar en Kiev una vez se alcance un alto el fuego. "Los europeos obstaculizan la resolución del conflicto en Ucrania. No contribuyen a ella", ha considerado en una entrevista concedida al diario ruso 'Izvestia' en la que ha denunciado además los "intentos" de Europa por convertir a Ucrania en "el centro de todo lo que es antirruso".
Trump reconoce que resolver la guerra en Ucrania está resultando "más difícil" de lo que pensaba
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que hablará próximamente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el marco del conflicto en Ucrania, cuya solución, ha reconocido, le está resultando "más difícil" de lo que imaginaba. "Lo haré. Tenemos un diálogo muy bueno", ha declarado al ser preguntado sobre una inminente conversación con Putin, si bien el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha salido al paso y en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS ha asegurado que "aún no hay novedades" en este sentido.
Trump busca recortar fondos de seguridad a países fronterizos con Rusia
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, planea poner fin a varios programas de asistencia militar centrados en la disuasión frente a Rusia, una decisión que afecta a cientos de millones de dólares en fondos destinados a aliados europeos y que marcaría un giro en la política de defensa de Estados Unidos.
Medios estadounidenses informaron este jueves que Trump ha decidido no renovar una serie de iniciativas de cooperación en seguridad amparadas por la disposición de la Sección 333, que permitía al Departamento de Defensa entrenar y equipar a fuerzas aliadas.
Los programas, que serán eliminados de forma gradual, han sido catalogados como fundamentales para el fortalecimiento de las capacidades militares de los países limítrofes con Rusia, particularmente las naciones bálticas, desde el inicio de la invasión de Ucrania.
La UE lamenta la muerte de varios trabajadores humanitarios en un ataque ruso en el norte de Ucrania
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha lamentado este jueves la muerte de varios trabajadores humanitarios de la ONG Consejo Danés para los Refugiados en un ataque ruso registrado en la región de Chernígov, en el norte de Ucrania, durante unas tareas de desminado.
"Los ataques a misiones humanitarias son una grave violación del Derecho Internacional. La UE seguirá apoyando a Ucrania y exigirá cuentas a los responsables", ha subrayado en redes sociales, agregando que este ataque con misiles confirma "la brutalidad de la guerra de Rusia" contra Ucrania.
El DRC ha confirmado que uno de sus equipos se ha visto afectado por un ataque en Chernigóv en el que dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas. La ONG ha pedido a las partes respetar el Derecho Internacional, así como "garantizar la seguridad y la protección" del personal humanitario "en todo momento".
Trump recorta programas de ayuda a Europa que se centraban en defensa frente a Rusia
Donald Trump ha decidido poner fin a programas de ayuda de seguridad con que financiaba a países del este de Europa con frontera con Rusia. La retirada de esos cientos de millones de dólares, que será gradual pero de la que ya ha informado a las naciones europeas, llega conforme el presidente de Estados Unidos presiona a Europa para que invierta más en su propia defensa y ha desatado miedos en los países afectados por los recortes y más allá.
El presidente finlandés dice que Europa y Trump están de acuerdo en aumentar la presión contra Rusia
El presidente finlandés, Alexander Stubb, aseguró este jueves en París, al término de su reunión con los líderes de la llamada Coalición de Voluntarios, que Europa y el mandatario estadounidense, Donald Trump, están de acuerdo en aumentar la presión contra el presidente ruso, Vladímir Putin, para que acepte negociar un acuerdo de paz con Ucrania. "La fecha límite que puso el presidente Trump a Putin expiró el lunes y es evidente que Rusia no da ninguna señal de querer la paz. Tanto en esta reunión de la Coalición de Voluntarios como en la conversación telefónica de hoy con Trump hemos estado de acuerdo en que es el momento de aumentar la presión para llevar a Putin a la mesa de negociaciones", dijo Stubb a la prensa finlandesa.
EEUU. concretará en unos días su respaldo al despliegue de la Coalición de Voluntarios
La Coalición de Voluntarios ha concretado los compromisos de sus 35 países miembros con las garantías de seguridad a Ucrania en caso de alto el fuego, lo que incluye el despliegue de tropas por tierra, mar o aire de 26 de ellos y "en los próximos días" se concretará el respaldo que ofrecerá Estados Unidos. Esta es la principal conclusión de la reunión de este grupo de aliados de Kiev que se ha celebrado este jueves en París, y de la conversación telefónica que han mantenido a continuación con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien según la versión del presiente francés, Emmanuel Macron, está de acuerdo en poner más presión a Rusia para que se siente a negociar.
España contribuirá a las garantías de seguridad de Ucrania "cuando haya paz"
El Gobierno ha reiterado este jueves que seguirá apoyando a Ucrania tanto tiempo como sea necesario y contribuirá a brindar garantías de seguridad a este país una vez haya paz, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya anunciado que 26 países han comprometido ayudas concretas para garantizar "por tierra, mar y aire" la seguridad de este país tras un eventual alto el fuego con Rusia. Fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press han asegurado que España estará "en la solución para Ucrania", igual que ha estado en todo momento en la 'coalición de voluntarios' que busca brindar garantías a este país de que no habrá una nueva agresión rusa en un futuro. Precisamente, el anuncio de Macron se ha producido tras una reunión de esta alianza de más de una treintena de países celebrada en París, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado por vía telemática tras no poder viajar debido a una avería en su avión.
Los planes de Kiev para endurecer el castigo a soldados por desobedecer órdenes generan debate en Ucrania
Un proyecto de ley que busca aumentar drásticamente el castigo para los soldados ucranianos que desobedezcan a sus comandantes ha generado un intenso debate y críticas, en un país que enfrenta dificultades para encontrar suficientes combatientes y mantenerlos en el ejército. El borrador, que propone penas de 5 a 10 años de prisión para los soldados que se nieguen a cumplir órdenes, fue aprobado por el Comité de Política para el Cumplimiento de la Ley del Parlamento ucraniano y se espera que sea considerado pronto por los diputados. Según sus autores, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania y numerosos oficiales apoyan la ley con el argumento de que fortalecerá la disciplina en un ejército que combate a un enemigo numéricamente superior.
Zelenski agradece a la Coalición de Voluntarios su disposición a ayudar a Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció este jueves al término de su reunión con los líderes de la llamada Coalición de Voluntarios su disponibilidad a la hora de reforzar a Ucrania ante la agresión militar rusa y destacó que todos los países miembros entienden que la principal garantía de seguridad tras la guerra debe ser "un Ejército ucraniano fuerte". "Hemos abordado con detalle la disponibilidad de cada país a contribuir a garantizar la seguridad (de Ucrania) por tierra, mar y aire y en el ciberespacio. Hemos coordinado posiciones y repasado elementos de las garantías de seguridad", dijo Zelenski en sus redes sociales tras participar en una reunión de la coalición en París. Zelenski destacó también que todos los participantes se mostraron de acuerdo en que Rusia está haciendo todo lo posible para socavar las negociaciones de paz y para prolongar la guerra. "El apoyo a Ucrania debe incrementarse y la presión sobre Rusia identificarse", dijo el jefe de Estado ucraniano. El presidente ucraniano afirmó además que la Unión Europea (UE) prepara su decimonoveno paquete de sanciones y que Japón también está trabajando en nuevas medidas punitivas contra Rusia.
