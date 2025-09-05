Trump rebautiza el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

Donald Trump quiere ganar el premio Nobel de la Paz pero al Departamento de Defensa ha decidido rebautizarlo como el Departamento de Guerra. Este viernes el presidente de Estados Unidos va a firmar una orden ejecutiva autorizando ese cambio, según ha avanzado la Casa Blanca.

El nombre no es nuevo y es el que se usó durante más de 150 años, hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. Volver a él era una idea que Trump había empezado a barajar en público hace tiempo y en agosto en la Casa Blanca dijo que sonaba “mejor”.El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había incluso preguntado ya en marzo a sus seguidores en X si creían que había que cambiarlo.

“Tuvimos una increíble historia de victorias cuando era el Departamento de Guerra”, dijo Trump en agosto. “Defensa es demasiado defensivo. Y queremos ser defensivos, pero queremos ser ofensivos también si tenemos que serlo”, añadió el presidente.

Un documento que describe la orden ejecutiva al que ha tenido acceso ‘The Washington Post’ explica que "devolver el nombre Departamento de Guerra incrementará el foco de este Departamento en nuestro interés nacional y señalará a los adversarios la preparación de EEUU para luchar para asegurar sus intereses”.

Un momento clave

El cambio de nombre llega conforme Trump está ampliando el papel del ejército, retando límites legales y usándolo para tareas de aplicación de ley y orden tanto en suelo estadounidense como en el extranjero. Ha desplegado tropas en la frontera y en Los Ángeles y en Washington DC y amenaza con hacerlo en más ciudades. Esta misma semana, además, autorizó la polémica operación en la que se atacó una lancha y se mató a 11 personas. Washington asegura que eran narcotraficantes de una banda venezolana designada como organización terrorista.

El republicano, que se arroga haber puesto fin a siete guerras en lo que lleva de segundo mandato, busca una clara proyección de fuerza. Esta semana se declaraba impresionado por la “hermosa ceremonia” del desfile militar organizado por Xi Jinping, un despliegue de músculo militar con que Pekín marcó el 80 aniversario de la victoria de China sobre Japón.

Historia y Congreso

El Congreso estableció el Departamento de Guerra en 1789 y el nombre se mantuvo hasta que en 1947 Truman se lo cambió como parte de la ley de Seguridad Nacional. En esa ley se fusionó con el Departamento de la Marina y con la Fuerza Aérea. Durante un par de años esa organización se llamó National Military Establishment pero se rebautizó Departamento de Defensa con una enmienda a la ley en 1949.

No está claro si Trump tiene la autoridad para rebautizarlo ahora sin acción de las Cámaras. Según el documento al que ha tenido acceso ‘The Washington Post’ una opción es intentar eludir de momento al Congreso usando “Departamento de Guerra” como un título secundario . El decreto autorizaría a Hegseth y al Departamento a usar la nueva nomenclatura en correspondencia, comunicaciones públicas, contextos ceremoniales y documentos no oficiales dentro del brazo ejecutivo.

