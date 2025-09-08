Alerta en el aeropuerto londinense de Heathrow por materiales químicos peligrosos

La zona de facturación de la terminal 4 de Heathrow fue "cerrada y evacuada" debido a un "incidente" que requirió la intervención de los servicios de emergencia, informó este lunes en las redes sociales el operador del aeropuerto londinense. "Por favor, no se dirijan a la Terminal 4, nuestros colegas están asistiendo a los pasajeros en el lugar" indicó el operador del principal aeropuerto internacional del Reino Unido, en el oeste de Londres.

Pasadas alrededor de tres horas tras la alerta la terminal volvió a abrirse. "Los servicios de emergencias han confirmado que la terminal 4 es segura para poder reabrirla y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que todos los vuelos salgan según lo previsto", indicó en redes sociales el operador del principal aeropuerto internacional del Reino Unido. Los bomberos de Londres dieron por finalizadas las operaciones unas tres horas después de haber sido llamados por un "posible incidente con materiales peligrosos" en la terminal, que forma parte de uno de los centros aéreos más concurridos del mundo. "Alrededor de 20 personas han sido evaluadas en el lugar por personal médico del servicio de ambulancias de Londres", indicaron los bomberos, y explicaron que la causa del incidente "sigue bajo investigación". El resto de terminales han estado operando con normalidad durante el incidente.

El Cuerpo de Bomberos de Londres respondió a un incidente potencialmente peligroso con materiales químicos no autorizados, según un comunicado del servicio de bomberos citado por la BBC. "Se han desplegado equipos especializados para evaluar la situación y parte del aeropuerto ha sido evacuada como medida de precaución mientras los bomberos acuden", informaron los servicios de emergencia en un primer momento.

Los trenes no pudieron detenerse en esta terminal, anunció el operador ferroviario británico National Rail. "Todas las demás terminales operan con normalidad", enfatizó el aeropuerto.