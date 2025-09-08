GAZA
España llama a consultas a la embajadora en Israel por las "calumnias" a los ministros del Gobierno
El gobierno de Netanyahu ha acusado de "antisemitismo" a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, prohibendo su entrada y la de Sira Rego en Israel
Enésima escalada diplomática entre España e Israel a cuenta de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado "exterminio de palestinos indefensos" y "genocidio" en Gaza.
España ha llamado a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana Salomón, "ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del gobierno de nuestro país", según fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. Se trata de la primera vez en los casi dos años de guerra en Gaza y continuos conflictos con el Gobierno de Benjamín Netanyahu en que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dado orden de esta retirada temporal a modo de protesta, que es lo que significa en lenguaje diplomático llamar a consultas.
Horas antes, el ministro de Exteriores hebreo, Gideon Sa'ar, había anunciado que prohibirá la entrada al país de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, porque las considera responsables de las medidas "antisemitas" anunciadas antes por el presidente Sánchez, que incluyen un embargo de armas permamente y la prohibición de vuelo y atraque de barcos con armas o combustible para las Fuerzas Armadas israelíes.
HABRÁ AMPLIACIÓN
