En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El ejército ruso ha atacado con un nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania neutraliza 60 drones rusos y otros 23 impactan en diez lugares distintos
Rusia ha lanzado desde la tarde del lunes contra Ucrania 83 drones de larga distancia, de los que 60 han sido neutralizados por las defensas ucranianas y otros 23 han impactado en diez localizaciones distintas en territorio ucraniano, según el parte de este martes de la Fuerza Aérea ucraniana.
Las cifras ofrecidas por la Fuerza Aérea confirman la caída de los niveles de interceptación de sus defensas aéreas también cuando el enemigo lanza una cantidad relativamente baja de drones, como fue el caso la pasada noche. Ucrania llegó a derribar en su día casi el cien por cien de los misiles y drones que lanzaban los rusos.
Rusia utiliza en este tipo de ataques nocturnos contra Ucrania drones de ataque mezclados con imitaciones de éstos para confundir a las defensas enemigas. El domingo rompió su récord de drones desde el comienzo de la guerra al lanzar contra territorio ucraniano más de 800 vehículos no tripulados, de los que más de 400 eran drones kamikaze Shahed.
Zelenski espera obtener más defensas antiaéreas
Kiev tiene como prioridad obtener de sus socios nuevas contribuciones al refuerzo de sus defensas aéreas en la reunión que el llamado grupo de Ramstein, que agrupa a los países que prestan apoyo militar a Ucrania, celebra este martes en Londres.
Así lo expresó el lunes en el discurso a la nación que acostumbra a ofrecer al término de cada jornada el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de que Rusia destruyera el domingo con un misil Iskander con munición de racimo parte de la sede del Gobierno ucraniano en Kiev, un ataque sin precedentes al tener como objetivo una de las instituciones clave del Estado.
"Reforzar las defensas aéreas es la prioridad número uno de este Ramstein y de nuestros contactos con Europa y EE.UU. en general", dijo Zelenski.
Ataque ruso a sede de gobierno en Kiev enciende la alarma sobre defensas aéreas en Ucrania
El primer ataque exitoso de Rusia contra un edificio gubernamental en el centro de Kiev ha aumentado los temores sobre la capacidad de Ucrania para contrarrestar los cada vez más intensos ataques aéreos rusos, lo que ha provocado llamamientos urgentes de los líderes ucranianos a sus socios internacionales para el refuerzo del apoyo a la defensa aérea.
El ataque récord de Rusia el domingo con 810 drones y 13 misiles es una señal de su objetivo constante de abrumar las defensas aéreas de Ucrania, ya sobrecargadas, declaró a EFE el analista militar Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa.
Rusia atacó una central térmica situada junto a Kiev en su último bombardeo
El último bombardeo ruso contra Ucrania tuvo entre sus objetivos una central térmica situada en la región de Kiev, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania en un comunicado.
“Una infraestructura de generación térmica en la región de Kiev ha sufrido un ataque masivo”, señaló.
Rusia detiene a un azerí sospechoso de planear "sabotajes" y "ataques terroristas" por orden de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la detención de un ciudadano de Azerbaiyán sospechoso de planificar una serie de actos de "sabotaje" y "ataques terroristas" siguiendo órdenes por parte de los servicios especiales de Ucrania.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que sus agentes "impidieron otro intento del régimen ucraniano de cometer una serie de actos de sabotaje y ataques terroristas" en el país, antes de especificar que el hombre fue deten
Sube a cinco el número de muertos en el ataque masivo a Kiev del domingo
Los servicios de rescate ucranianos han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre entre los escombros del edificio de nueve plantas destruido este domingo en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, lo que eleva a cinco el número de víctimas civiles en todo el país por este bombardeo.
El hallazgo del cadáver fue anunciado este lunes por los propios servicios de emergencias ucranianos. En ese mismo edificio del distrito de Sviatoshin de Kiev el ataque ruso mató también a una mujer y a su hijo de dos meses.
Rusia utilizó en su ataque del domingo contra Ucrania más de 800 drones, estableciendo un nuevo récord en el uso de vehículos no tripulados de larga distancia en un solo día.
Putin envía a la Duma un proyecto para la retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha presentado este lunes ante la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, un proyecto de ley para la retirada de Moscú del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, una propuesta que deberá ser ahora examinada por el órgano legislativo del país euroasiático.
La propuesta de ley, publicada en la base de datos de la Duma, contempla además la retirada de Moscú de los dos primeros protocolos del citado convenio, firmado por Rusia en febrero de 1996 en Estrasburgo y ratificado en marzo de 1998, argumentando como motivo que el país no está presente en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura desde 2023 debido al bloqueo al proceso de elección de un nuevo representante ruso en medio de la invasión de Ucrania.
Así, destaca que estas "circunstancias discriminatorias" suponen una "violación" de los derechos de Rusia en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y "socavan el mecanismo establecido por el convenio europeo". "Como resultado de ello, se propone denunciar el citado convenio y sus protocolos", destaca el documento, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.
Rusia tiene una superioridad numérica de 3 a 1 en el frente
Las fuerzas rusas tienen en el frente una superioridad numérica en hombres y medios técnicos de 3 a 1 respecto al Ejército ucraniano, según declaró este lunes el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.
En las zonas del frente prioritarias para Rusia, donde el Ejército ruso concentra más efectivos, esta superioridad llega a ser hasta de 4 e incluso 6 a 1, agregó Sirski.
El jefe del Ejército ucraniano afirmó, sin embargo, que sus tropas han conseguido estabilizar los ejes donde la situación se había deteriorado más para los ucranianos. Sirski se refirió en particular a los frentes de Dobropilia, Pokrovsk, Novopavlovsk y Limán.
Ucrania anuncia la recuperación de una localidad situada en Donetsk tras combates con las tropas de Rusia
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han anunciado este lunes la recuperación de una localidad situada en la provincia de Donetsk, situada en el este del país y epicentro de los avances territoriales del Ejército de Rusia durante los últimos meses, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.
El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que "las fuerzas del 425º regimiento de asalto 'Skelya' han tomado totalmente el control de la localidad de Zarichne, en la provincia de Donetsk", sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.
Donetsk es, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.
Rusia denuncia el lanzamiento de pintura contra su Embajada en Suecia
Las autoridades de Rusia han criticado este domingo el lanzamiento de pintura contra la sede de su Embajada en Suecia, un acto que han tildado de "ataque" y que ven como una muestra de la "pérdida de capacidad" por parte de Suecia para garantizar la seguridad de las legaciones diplomáticas en su territorio. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha indicado que la pintura ha sido arrojada desde un dron. "Muestra una pérdida de control sobre la seguridad interna y externa", ha lamentado. "Después de todo, estas provocaciones suponen una amenaza para la misión diplomática y para los residentes de la ciudad. Aparentemente, después de que Suecia se sumara a la OTAN ha perdido el control sobre su seguridad", ha aseverado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.
